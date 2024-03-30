«إتش آند إم» تطرح تشكيلة ملابس جديدة

أعلنت مجموعة ((إتش آند إم))، عن طرح تشكيلة ملابس جديدة، تُحاكي سحر وغموض المحيط في أوقات الليل. ويمكن، بفضل هذه القطع، تنسيق إطلالات تناسب الظهور في تجمعات الأعياد، والاحتفاء بموسم الاحتفالات، حيث تُحاكي هذه التصميمات أجواء البحر الرائعة، ذي الأسطح المتلألئة، وتعكس مجموعة من درجات الأزرق المذهلة.

وتتميز هذه القطع بالانسيابية الرائعة، حيث تنساب التصميمات بأناقة على الجسم، بشكل يُحاكي حركة الأمواج في قاع البحر. وتعكس كل قطعة طابعها المميز والجذاب، المستوحى من جمال الطبيعة الخاطف للأنظار في الحدائق المائية ليلاً. وتضم التشكيلة، قفطان بليسيه بلون الكوارتز، ينساب بشكل سلس كحركة الأمواج.

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