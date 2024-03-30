مبادرات دبي سرّعت انتشار السيارات الكهربائية

أكد توماس شولتز، مدير عام سيارات ((مرسيدس-بنز)) للركاب في ((مشاريع قرقاش))، أن السيارات الكهربائية تحظى بمستقبل واعد في دولة الإمارات، خصوصاً في ظل التوجه العالمي نحو التنقل الأخضر والمستدام، لافتاً في هذا الصدد إلى الدور الكبير لمبادرات إمارة دبي التي سرّعت من انتشار السيارات الكهربائية في وقت قياسي. وقال شولتز، في تصريحات لـ ((البيان))، إن حكومة دبي بادرت بخطوات فعالة نحو تعزيز هذا القطاع، من خلال إطلاق مبادرات طموحة؛ مثل ((مبادرة دبي للتنقل الأخضر))، والتي تستهدف تحقيق نسبة 10% من السيارات الكهربائية ضمن إجمالي المركبات في المدينة بحلول العام 2030.

وتابع: ((بالإضافة إلى ذلك، نفذت هيئة كهرباء ومياه دبي خططاً لتطوير البنية التحتية، مثل توفير محطات شحن للسيارات الكهربائية في مختلف أرجاء دبي، ما يعكس دعم الحكومة الراسخ لانتشار وتبني استخدام السيارات الكهربائية في دولة الإمارات)).

وأضاف: ((حالياً، تشكل السيارات الكهربائية ما يقارب 11% من إجمالي مبيعاتنا ونتوقع زيادة هذه النسبة بشكل كبير خلال العقد المقبل، كما يضم مركز ((مرسيدس-بنز الجديد)) الذي يقع في حي دبي للتصميم، 15 محطة شحن للسيارات الكهربائية متاحة لاستخدام زوار المركز، ما يؤكد على التزامنا بدعم التحول نحو التنقل المستدام)).

وحول أهم الطرازات التي لعبت دوراً كبيراً في زيادة المبيعات العام الماضي، قال: ((حققت ((مرسيدس-بنز)) في العام 2023، نمواً ملحوظاً عبر جميع قطاعاتها في دبي والمناطق الشمالية، على وجه التحديد، شهدت مبيعات السيارات الكهربائية زيادة هائلة، حيث تضاعفت أكثر من ثلاث مرات مقارنة بالعام الماضي، كما لاحظنا ارتفاعاً كبيراً في المبيعات لطرازات مرسيدس بنز الفئة A و CLA والدفع الرباعي وسيارات مرسيدس-مايباخ فائقة الفخامة، نمواً كبيراً في المبيعات)).

وفيما يخص التزام مجموعة قرقاش بالابتكار والتميز، قال: ((يمثل مركز ((مرسيدس-بنز)) الجديد تجسيداً لالتزام مجموعة قرقاش بالابتكار والسعي نحو التميز، هذا المركز بمرافقه المتطورة وصالات العرض المميزة وعناصر التصميم الرائدة، بالإضافة إلى تجارب العملاء الاستثنائية، يعكس رؤيتنا لتحقيق معايير جديدة في عالم تجارة السيارات الفاخرة، وعلاوةً على ذلك، نحن نسعى لدمج مفاهيم الاستدامة بشكل متكامل في كافة عملياتنا)).

وقال: ((يقوم المركز على الارتقاء بتجربة العملاء لتفوق كل ما هو مألوف في صالات العرض التقليدية، حيث يهدف إلى تعزيز التفاعل بين العملاء والعلامة التجارية، مما يخلق تجربة غامرة وشاملة للزوار داخل المركز، بدءاً من فرصة استكشاف أحدث ما توصلّت إليه تكنولوجيا السيارات من مرسيدس-بنز والتفاعل مع خبراء مختصين، بالإضافة إلى ذلك، يقدم المركز تجربة حصرية مثل ((جدار عرض سيارات مرسيدس-بنز)) وهو نظام فريد من نوعه لصف السيارات عمودياً، يوفر مساحة عرض تصل إلى 76 سيارة، بالإضافة إلى مساحات مخصصة تتيح للعملاء استكشاف وتخصيص خياراتهم الشخصية بدءاً من التفاصيل المتميزة إلى اللمسات النهائية الفاخرة، ما يعكس تجربة شاملة تلبي جميع الأذواق والاحتياجات، ويتيح المركز للزوار فرصة الحضور والمشاركة في تجارب فريدة من خلال برنامج متكامل مدروس بعناية يجمع الفعاليات المرتبطة بأسلوب الحياة والتصميم والفنون والثقافة والتكنولوجيا وعالم السيارات تحت سقف واحد)).

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