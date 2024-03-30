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«BORK» تفتتح بوتيكها الأول في «دبي مول»

3/30/2024 7:17:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت علامة ((BORK))، الرائدة في مجال الإكسسوارات المنزلية الفاخرة وأدوات العناية بالعافية والجمال، بالإضافة إلى الأدوات المنزلية الكهربائية، عن افتتاح بوتيكها الأول بالشرق الأوسط في ((دبي مول)).

ومنذ أن فتحت متجرها الرئيس الأول عام 2007، بات اسم ((BORK)) مرادفاً للفخامة والرقي والابتكار، إذ رفعت السقف عالياً في مجال أسلوب الحياة الفاخر. وأصبحت العلامة اليوم متوفرة في الشرق الأوسط، مع افتتاح بوتيكها في دبي مول.

وتم تأسيس علامة ((Bork)) في العام 2001، انطلاقاً من رؤيتها المميزة تجاه الإنتاج، والتي تتمحور حول الجودة والتصميم والابتكار وخدمة العملاء.

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