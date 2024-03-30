خلاف أمريكي أوروبي حول مستقبل الوقود الأحفوري

انتهت الجولة الثانية من المحادثات دون إحراز تقدم مهم في سياسات ائتمان الصادرات

الدول الأكثر ثراء على مستوى العالم، مختلفة حالياً على دعم تطوير النفط والغاز، حيث تتباين آراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول مدى المنع المطلوب، وفقاً لأشخاص مطلعين على المحادثات.

عقدت بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، جولة ثانية من المفاوضات، وراء الأبواب المغلقة في باريس، لمناقشة مقترحات تقدم بها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، بشأن معظم قروض وتأمينات وكالات ائتمان الصادرات لمشروعات النفط والغاز والفحم، وهي أكبر مصدر للتمويل الدولي العام للقطاع، ويأتي هذا بعد التوصل لاتفاق في 2021، يقضي بإيقاف تقديم مثل هذا الدعم للطاقة المولدة عن طريق الفحم.

وقال مسؤول على اطلاع بالمفاوضات، إن الولايات المتحدة ما زالت تقيم مقترحات الاتحاد الأوروبي، وسيعود الطرفان لاستكمال المناقشات المقررة في يونيو ونوفمبر. ورفضت وزارة الخزانة الأمريكية التعليق.

وكانت الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، من الدول التي اتفقت خلال المؤتمر المناخي ((COP26))، الذي عقد في جلاسكو عام 2021، على اصطفاف مؤسسات التمويل العام لديها وراء هدف اتفاقية باريس للحد من الاحتباس الحراري، عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

لكن هذا سيؤثر في بنك ((إكسيم))، الذي يقوم بدور وكالة ائتمان الصادرات للولايات المتحدة، وسيحتاج للحصول على تمويل جديد من الكونغرس الأمريكي في 2026، ما سيخضعه لتدقيق سياسي من صانعي السياسة الجمهوريين المعارضين لإنهاء تمويل النفط والغاز، وكذلك صانعي السياسة التقدميين، الذين ينتقدون السجل المناخي للمصرف.

وعرض البنك مؤخراً، تمويل مشروع للنفط والغاز بقيمة 500 مليون دولار، رغم أن 6 مشرعين ديمقراطيين حثوا البنك على عدم المضي قدماً في الاتفاقية، لأنها تقوض التقدم العالمي المحرز على صعيد المناخ.

ويحتوي ميثاق ((إكسيم)) على بند يحظر على البنك التحيز ضد قطاع أو صناعة بعينها. وأفاد مسؤولون بارزون لدى المصرف، بأن هذا البند لن يتغير إلا بموجب تحرك داخل الكونغرس.

وقالت نينا بوشيك الخبيرة الاستراتيجية في تمويل الصادرات المتصلة بالمناخ لدى مجموعة أويل تشينج إنترناشونال الأمريكية المعنية بالبيئة: إن ((خطى الولايات المتحدة تتثاقل، في وقت تحتاج فيه إلى إثبات قيادتها المناخية)).

وقدمت وكالات ائتمان الصادرات في دول مجموعة العشرين، دعماً لمشروعات الوقود الأحفوري، يزيد على المقدم لمصادر الطاقة المتجددة بسبع مرات بين عامي 2019 و2021. وتلقت مشروعات الوقود الأحفوري، 33.5 مليار دولار سنوياً في المتوسط، مقارنة بمبلغ 4.7 مليارات دولار، لتطوير الطاقة النظيفة.

وبموجب مقترح الاتحاد الأوروبي، لا يمكن لوكالات ائتمان الصادرات أن تقدم دعماً لمشروعات الوقود الأحفوري، إلا إذا ارتأت كل دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن المشروعات تتماشى والحاجة للحد من الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية أعلى من مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، إنه ليس ثمة مجال لأي مشروعات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز، إذا ما كان العالم يريد أن يبلغ مستهدفاته المناخية بموجب اتفاقية باريس.

كما يقترح الاتحاد الأوروبي شرطاً جديداً بخصوص الشفافية، يتمثل في إعلان الدول تفاصيل عن تمويلها لمشروعات الوقود الأحفوري.

وذكرت كلير هيلي الزميلة الكبيرة المختصة بسياسة ودبلوماسية المناخ الدولية لدى ((إي ثري جي)): ((سيكون الحظر الصريح والتام، أكثر نظافة، وسيرسل رسالة أقوى، لكن يتمثل السؤال في ما إذا كان بإمكانك الحصول على النتيجة ذاتها، من خلال نهج سياسي يتسم بدرجة أكبر من القبول)).

وسيتطلب إجراء تغييرات على الترتيب الطوعي لائتمان الصادرات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إجماعاً من الدول الأعضاء البالغ عددهم 38 دولة، وتشمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا، وكذلك كبار الممولين لمشروعات الوقود الأحفوري، الذين لم يوافقوا على مواءمة التمويل العام باتفاقية باريس، مثل اليابان وكوريا الجنوبية. لكن حتى داخل الاتحاد الأوروبي، فإن إنفاذ السياسات المتعلقة بإنهاء دعم الوقود الأحفوري غير مكتملة.

وقال دبلوماسي أوروبي مطلع على مفاوضات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لصحيفة فايننشال تايمز: ((نحن نمر بلحظة تؤدي فيها الاختلافات في المواقف تجاه ائتمان التصدير داخل مجموعة السبع، إلى خلق ساحة لعب غير متكافئة، علينا أن نكون واقعيين، لن نكون قادرين على اتباع منهجية فريدة ذات نقطة واحدة فاصلة)).

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