44.17 مليار درهم قيمة مناقصات حكومية لشركات حاصلة على شهادة القيمة المحلية في أبوظبي 2023

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، عن نمو ملحوظ في عدد المناقصات الحكومية التي تمت ترسيتها على الشركات الحاصلة على شهادات القيمة المحلية ضمن برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، التي تسهم في تعزيز اقتصاد الإمارة.

ويأتي هذا الارتفاع الكبير، تأكيداً لنجاح استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تستهدف تعزيز مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة.

وتقوم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بمنح شهادات المحتوى الوطني للشركات الصناعية التي تسهم في دعم اقتصاد الدولة.

ويعمل برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، على دعم تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية فيسهم في التنويع الاقتصادي، وتعزيز اقتصاد المعرفة، وزيادة توظيف التقنيات الحديثة، وزيادة معدل التوطين، عبر منح الشركات الحاصلة على شهادة القيمة المحلية معاملة تفضيلية في ترسية المناقصات الحكومية، ضمن برامج الاستراتيجية المتعلقة بالمنتج المحلي وسلال الإمداد، ففي العام 2023، تمت ترسية أكثر من 3500 مناقصة حكومية بقيمة إجمالية بلغت 44.17 مليار درهم على الشركات الحاصلة على شهادة القيمة المحلية، مقارنة بـ 707 مناقصات بقيمة 2.5 مليار درهم في العام 2022، ويمثل المحتوى المحلي 51.6% من مجمل المناقصات التي تمت ترسيتها ضمن برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، مقارنة بـ41.2% في العام 2022، ما أدى إلى إعادة ضخ 22.81 مليار درهم في الاقتصاد المحلي لدعم المنتجات المصنّعة محلياً، وتعزيز جهود التوطين والتنويع الاقتصادي.

ويعد أداء برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، دليلاً على نجاح استراتيجية أبوظبي الصناعية في ترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسية في المنطقة.

دور محوري

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: ((يقوم القطاع الصناعي بدور محوري في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية عبر تسريع النمو مع وضع تطوير المهارات والاستدامة في صدارة أولوياتنا الاستراتيجية، ويؤكد الأداء القوي للقطاع في العام 2023، نجاح استراتيجية أبوظبي الصناعية في تحفيز نمو وتوسع القطاع الصناعي في الإمارة)).

وأضاف: ((منذ إطلاقها في يونيو من العام 2022، تمكنت استراتيجية أبوظبي الصناعية من دعم القطاع عبر زيادة قدرة الشركات الصناعية على الوصول إلى التمويل، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، وأسهمت برامج الاستراتيجية في توفير المزيد من الفرص لرواد الأعمال والشركات والمستثمرين لتعزيز الأساليب والتقنيات المبتكرة للثورة الصناعية الرابعة، والاقتصاد الدائري والاستدامة، من أجل صوغ مستقبل أفضل للقطاع الصناعي في أبوظبي، ويعد ذلك جزءاً من استراتيجيتنا الشاملة الرامية إلى تعزيز نمو وتنويع الاقتصاد عبر مبادرات وبرامج مدروسة لتحفيز الابتكار وجذب الاستثمارات النوعية، ودفع نمو وازدهار القطاعات الرئيسة، ومنها القطاع الصناعي)).

وتابع: ((في العام الماضي، ارتفع عدد المنتجات المصنعة محلياً في مبادرة القائمة الذهبية، التي تستهدف زيادة الطلب على المنتجات المصنعة محلياً في المشتريات الحكومية، إلى 742 منتجاً وبزيادة 4.4%، مقارنة بـ 711 منتجاً في العام 2022، وزاد عدد المصانع المشاركة في القائمة من 127 في العام 2022 إلى 164 في العام 2023 وبزيادة بنسبة 29.1%)).

مبادرات

وواصل مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي، إطلاق مبادراته لتحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية، والتي أدت إلى زيادة الوظائف التخصصية إلى 16.810 فرص وظيفية، وبنسبة نمو بلغت 13.6%، مقارنة بـ14800 وظيفة في العام 2022، ما يبرز الجهود المبذولة لتسريع التحول إلى التصنيع الذكي واستقطاب المواهب ذات المهارات المتطورة.

وارتفع عدد الرخص الصناعية الجديدة في أبوظبي بنسبة 51.25% إلى 363 رخصة في العام 2023 بمجمل استثمارات بلغت قيمتها 10.76 مليارات درهم، مقارنة بـ 240 رخصة في العام 2022.

وزاد عدد المصانع العاملة إلى 1103 مصانع، مقارنة بـ987 مصنعاً في العام 2022 وبنسبة نمو بلغت 11.75%. وبلغت قيمة مجمل استثمارات المصانع العاملة 373.79 مليار درهم، ما يؤكد النمو القوي للقطاع الصناعي وأنشطته.

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