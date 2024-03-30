علامات على تعافي سوق الإسكان في بريطانيا

((بيلواي)) المطورة العقارية المدرجة على مؤشر ((فوتسي 250)) تقول إن استقرار معدلات الفائدة على الرهون العقارية أدى لزيادة المبيعات منذ بداية العام

تنتعش مبيعات المنازل الجديدة في المملكة المتحدة، مع استقرار معدلات الفائدة على الرهون العقارية، وإظهار سوق الإسكان علامات مبكرة للتعافي، حسب شركة ((بيلواي)) المدرجة على مؤشر ((فوتسي 250)).

وأعلنت شركة بناء المنازل، ارتفاع معدل المبيعات للأفراد بنسبة 21% في الأسابيع الستة منذ بداية فبراير على أساس سنوي، فازدادت النسبة إلى 0.67 منزل محجوز في الموقع الواحد أسبوعياً، وهو مقياس مهم لمشيدي المنازل.

يأتي هذا التحديث بعد فترة قاسية لشركات بناء المنازل، لتأثر موازنات المشترين بارتفاع معدلات الفائدة على الرهون العقارية، وأزمة ارتفاع تكلفة المعيشة. وانخفضت أرباح ((بيلواي)) قبل احتساب الضرائب بنسبة 62 % إلى 117 مليون جنيه إسترليني، في أشهر السنة حتى نهاية يناير، بسبب انخفاض المبيعات، وهوامش الربح الضيقة، فضلاً عن ارتفاع نفقات صيانة المباني.

وتتوقع الشركة تشييد 7.500 منزل في غضون 12 شهراً، ينتهون في يوليو، بانخفاض من قرابة 11.000 في الفترة ذاتها منذ عام مضى، واستقرت أسهم ((بيلواي)) على نطاق واسع في التداولات الصباحية، الثلاثاء الماضي.

وقال جيسون هانيمان الرئيس التنفيذي لدى ((بيلواي))، إن السوق بدأت في التحول لتوها، بفضل ازدياد الأجور وانخفاض التضخم، إلى جانب معدلات الفائدة على الرهون العقارية الأكثر تنافسية.

وقال هانيمان: ((تبدو سوق الإسكان أكثر إشراقاً بكثير، وتسير على طريق التعافي، الأمر يحدث على نحو أسرع مما ظننا)).

استقر متوسط معدل الحجز الأسبوعي لدى بيلواي عند 0.34 منزل لكل موقع، خلال الأشهر الستة المنتهية في يناير، لكنه ارتفع إلى 0.59 في يناير، وإلى 0.67 منذ الأول من فبراير.

كما أظهرت سوق الإسكان الأوسع مؤشرات على التحسن، إذ ازداد عدد المنازل المعروضة في السوق بنسبة 20% في فبراير على أساس سنوي، وانتعش عدد المبيعات المُتفق عليها بمقدار 15%، وفقاً لبيانات ((زووبلا)).

يأتي هذا التحسن، رغم الانتكاسات التي يعانيها المطورون في نظام التخطيط. وأضاف هانيمان: ((من وجهة نظري، فالأمر بالسوء الذي لطالما كان عليه))، مستشهداً بالتغييرات التي أدخلت العام الماضي على سياسة التخطيط الوطنية، التي خففت مستهدفات الإسكان المحلية.

وتابع: ((تمتعت كل سلطة أو مجلس محلي باختيار ما إذا كانوا يرغبون في تشييد منازل جديدة أم لا))، وأضاف: ((لن أرى أي تحسن حتى تتغير الحكومة.. ونحن نأخذ ذلك في الاعتبار، في كيفية إدارتنا للأعمال)).

جاء ذلك بعدما توصلت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية، الشهر الماضي، إلى أن نظام التخطيط المعقد الذي لا يمكن التنبؤ به في المملكة المتحدة، يسهم في نقص عدد المنازل الجديدة، وهي النتائج التي توصلت إليها الهيئة، بعد دراسة للمشكلة دامت عاماً.

كما أطلقت الهيئة، تحقيقاً مع ثماني شركات تشييد للمنازل، لمعرفة ما إذا كانوا قد شاركوا معلومات حساسة تجارياً، بينهم ((بيلواي)). وأعلنت ((بيلواي))، أنها ستواصل المشاركة الإيجابية والتعاون الكامل مع التحقيق.

ومثلها مثل المطورين الآخرين، كثفت ((بيلواي)) استخدام الحوافز لدعم المبيعات.

ويتردد مشيدو المنازل في أنحاء الصناعة بصفة عامة، في خفض الأسعار الكلية، لكنهم يمنحون المشترين ميزات مثل التركيبات المجانية، أو سداد رسوم الدمغة عنهم. وأوضح هانيمان، أن مستوى الحوافز مستقر حالياً عند ما يتراوح بين 4 و5% من أسعار الشراء.

وبدأ كثير من المطورين العقاريين مؤخراً، و((بيلواي)) منهم، في تقديم برنامج تدفع الشركة بموجبه ما يراوح بين 3 و5% من سعر الشراء للجهة المقرضة للرهن العقاري، لمنح المشترين سعر فائدة أقل، لأمد يتراوح بين عامين وخمسة أعوام.

وسلط كيث أدي كبير المديرين الماليين لدى ((بيلواي))، الضوء على أنه كان اهتمام إيجابي مبكر من العملاء بالبرنامج الذي يسمح للمشترين فعلياً بـ ((الاقتراض بأسعار فائدة كانت سائدة منذ أعوام قليلة ماضية)).

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