ملياردير الطاقة الشمسية الصيني يشعر بوخز اضطراب الصناعة

لي جينغو، مؤسس ((لونغي)) يسرح آلاف الموظفين في صناعة تجابه عرضاً مفرطاً

ألقى الملياردير الصيني لي جينغو، الذي بنى ثروته من ألواح الطاقة الشمسية، خطاباً في ديسمبر الماضي، أمام مؤتمر المناخ ((COP28)) الذي نظمته الأمم المتحدة في دبي، وتعهد بنظام طاقة ((خيّر ومنصف)) لدعم إزالة الكربون في العالم. وقال لي: ((ليس هناك حدود للفرص المتاحة للجميع كي يسهموا في المعركة ضد التغير المناخي عبر حلول الطاقة المتجددة)).

إلا أنه، بعد ثلاثة أشهر من خطابه، اضطر مؤسس ((لونغي جرين إنرجي تكنولوجي)) للتراجع نتيجة لتخمة في المعروض العالمي، وسرّح آلاف العمال والموظفين الجدد، وتسبب التسريح في انتقادات صينية للثقافة المؤسسية للشركة.

وأعلنت ((لونغي)) الأسبوع الماضي، وهي من أكبر مصنعي ألواح الطاقة الشمسية، توقعاتها بالاستغناء عن 5% من مجموع موظفيها البالغ عددهم 80.000 شخص، وذلك بعدما نشرت ((بلومبرغ)) أن ((لونغي)) تنوي تسريح 30% من موظفيها.

وقالت ((لونغي)) إن نسبة 30% ((خطأ))، على الرغم من إشارة الخبراء إلى أن خسائر الوظائف في نهاية المطاف يرجح أن تتخطى 5%، بعد انخفاض أسعار وحدات الطاقة الشمسية إلى النصف على مدار العام 2023.

وتأتي الضغوط على لي، بعدما أسفرت طفرة الإنتاج الصينية عن عرض مفرط.

وتخرج لي في جامعة لانتشو بمقاطعة قانسو الشمالية في العام 1990. وفي البداية عمل لدى مصنع لرقاقات الحاسوب مملوك للدولة قبل أن يؤسس ((لونغي))، ويعمل معه اثنان من زملائه في الدراسة مسؤولين تنفيذيين في الشركة.

وتنتج ((لونغي)) أكثر 80% من الإنتاج العالمي لألواح الطاقة الشمسية، وهو نتاج عقود من الدعم الحكومي والنمو المحلي السريع، وأدرجت أسهمها في بورصة شنغهاي في العام 2012، وأعلنت إيرادات سنوية تقرب من 130 مليار يوان، ما يساوي 18 مليار دولار في العام 2022، وبزيادة من 54 مليار يوان في العام 2020.

وأشار معهد هورون البحثي، وهي مجموعة تتبع الثروات في الصين، إلى بلوغ ثروة لي وزوجته شيان نحو 5.7 مليارات دولار منذ أكتوبر الماضي، ليحتلا مرتبة خارج قائمة أثرى 100 صيني بقليل.

وقال خبراء، إن ثروة لي تبرز مجموعة إنجازات واختراقات، وتشمل الاستغناء عن بولي كريستالين في الألواح الشمسية، والاستعاضة عنه بمونو كريستالين، الذي أتاح إنتاجاً أكبر للطاقة، إلى جانب استخدام تكنولوجيا قطع الأسلاك بالألماس، الذي يقلل وقت وتكلفة التصنيع.

وقال ألكس باييت، الرئيس التنفيذي لدى مجموعة سيركيوس للاستشارات، المختصة بسياسة النخبة الصينية، إن لي أدى دوراً مهماً في خطة الحزب الشيوعي الصيني لتعزيز أمن الطاقة في البلاد، وأوضح أنه من المهم تذكر أداء لي في برنامج شي جين بينغ لتحقيق الاكتفاء الذاتي والابتكار الذاتي المحلي، لتأمين سلاسل التوريد الخاصة بالصين، وكذلك دوره في استراتيجية التكامل العسكري - المدني.

وقالت شويانغ دونغ، المحللة لدى مركز كلايمت إنرجي فاينانس البحثي في أستراليا، إنه مع بداية العام الجاري كان لدى الصين أكثر من 1000 غيغاواط من الألواح الشمسية قيد الإنتاج للأسواق المحلية والدولية، وهو قدر يفوق كثيراً الطلب المحلي. يشار إلى حاجة الصين لنحو 280 - 320 غيغاواط من الطاقة الشمسية الجديدة سنوياً حتى العام 2030 لتبلغ هدفيها للكربون.

وذكرت أن المال المدخر من تسريح العمالة غير كافٍ، مقارنة بانخفاض الأسعار في السوق بنحو 40% - 50% على مدار الـ12 شهرا الماضية.

وأكد دينيس شي، أحد نواب رئيس مجلس إدارة ((لونغي)) لـ((فايننشال تايمز)) الشهر الماضي، انخفاض معدل استغلال الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 70%، وتوقع أن يأتي دمج الصناعة تباعاً.

وتابع شي: ((يجب أن تكون صارماً في الوقت الراهن))، مشيراً إلى أن الشركة ستحاول زيادة حصتها السوقية مع مواجهة الشركات الأصغر والوافدين الجدد للصناعة صعوبة من أجل البقاء.

ويخضع التوسع الذي شهدته صناعة الألواح الشمسية الصينية لتدقيق متزايد، وخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وأعلنت بروكسل يناير الماضي، أنها تنظر في اتخاذ تدابير داعمة طارئة، إثر موجة إغلاقات المصانع بسبب تدفق المعدات الصينية الرخيصة للسوق. وفي الشهر نفسه، دعت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ بالحزبين الأمريكيين، الرئيس جو بايدن، إلى زيادة التعريفات الجمركية على واردات الألواح الشمسية الصينية.

وتوصلت وزارة التجارة الأمريكية في أغسطس الماضي، إلى أن مصنعين صينيين ومن بينهم ((فينا سولار)) التابعة لشركة لونغي كانت تحاول تفادي دفع الرسوم الأمريكية باستكمال معالجة طفيفة في بلدان ثالثة.

ومع ذلك، يرى الخبراء، مؤشرات ضئيلة إلى تأثر الطموحات العالمية للشركة سلباً. وتمتلك ((لونغي)) مصانع في فيتنام وماليزيا، وتتمتع بمشروع مشترك مع ((إنفنرجي)) في ولاية أوهايو، فضلاً عن مكاتب للمبيعات في أمريكا وأستراليا، واليابان والهند، وتخوض الشركة أيضاً مفاوضات لدخول سوق المملكة العربية السعودية عبر شريك محلي.

وقالت يانمي تشي، المحللة الصينية لدى شركة ((غافيكال ريسيرش))، ومقرها في بكين: ((لقد أثبتت لونغي أنها شديدة التكيف، في عدة جولات من فرض التعريفات الجمركية من أوروبا وأمريكا على شركات إنتاج الألواح الشمسية الصينية على مدار 15 عاماً)). وأضافت: ((هذه ليست موجة جديدة للحمائية، وبدأت ردود الفعل العنيفة العالمية ضد الصادرات الصينية من الألواح الشمسية منذ فترة، وأثبتت غالبيتها أنها غير فعالة إلى حد ما)).

ويحاول لي ومساعدوه إقناع الحكومات بأنهم يعرّضون إزالة الكربون عن اقتصاداتهم للخطر إذا ما فرضوا قيوداً على الشركات الصينية، وأبعدوها عن سلاسل توريد الطاقة المتجددة خاصتهم. ويذهب لي ومساعدوه إلى وجوب عدم احتساب الصين تهديداً لأمن الطاقة للدول الأخرى.

وأضاف شي من ((لونغي)): ((لن تصدّر الصين سطوع الشمس)).

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