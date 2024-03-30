«واندا» تبيع 60 % من وحدة مراكز تسوق لـ«مبادلة» و«أديا» و«آريس»

أعلنت مجموعة من المستثمرين بقيادة شركة الاستثمار المباشر ((بي.إيه.جي))، أمس، عن استثمار 8.3 مليارات دولار لشراء حصة 60% في وحدة للمراكز التجارية تابعة لعملاقة العقارات الصينية ((داليان واندا)).

وقالت المجموعة، في بيان، إن ((داليان واندا)) ستحتفظ بنسبة 40% في شركة ((نيولاند)) للإدارة التجارية، الشركة القابضة لمجموعة ((تشوهاي واندا)) للإدارة التجارية.

ومن بين المستثمرين المشتركين في الصفقة ((سي.آي.تي.آي.سي كابيتال)) وجهاز أبوظبي للاستثمار((أديا)) وشركة ((مبادلة)) للاستثمار، وشركة ((آريس)) للإدارة. وأفاد البيان، بأن ((نيولاند)) تدير 496 مركزاً كبيراً للتسوق في أنحاء الصين. وفي ديسمبر من العام الماضي، أعلنت ((بي.إيه.جي)) و((داليان واندا))، بشكل مشترك، عن توقيع إطار استثماري لإعادة هيكلة ((تشوهاي واندا)).

وقال البيان، إن الصفقة الموقعة، أمس، تأتي تنفيذاً لهذا الاتفاق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز