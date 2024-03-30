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مصر تتسلم دفعة من قرض صندوق النقد الأسبوع المقبل

3/30/2024 7:17:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس، إن البلاد ستتسلم الدفعة الأولى من برنامج القرض الممدد المتفق عليه مع صندوق النقد الأسبوع المقبل.

ولم يحدد مدبولي المبلغ، لكن صندوق النقد قال إن مصر حصلت على موافقة على زيادة برنامج الدعم المالي الممدد إلى 8 مليارات دولار، ما يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور. ووافق الصندوق على توسيع الاتفاق بعد أن تضرر اقتصاد مصر بسبب الحرب في غزة وتراجع إيرادات قناة السويس.

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