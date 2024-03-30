مصر تتسلم دفعة من قرض صندوق النقد الأسبوع المقبل

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس، إن البلاد ستتسلم الدفعة الأولى من برنامج القرض الممدد المتفق عليه مع صندوق النقد الأسبوع المقبل.
ولم يحدد مدبولي المبلغ، لكن صندوق النقد قال إن مصر حصلت على موافقة على زيادة برنامج الدعم المالي الممدد إلى 8 مليارات دولار، ما يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور. ووافق الصندوق على توسيع الاتفاق بعد أن تضرر اقتصاد مصر بسبب الحرب في غزة وتراجع إيرادات قناة السويس.
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