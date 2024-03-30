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«التخفيضات الكبرى» في دبي تتواصل بتنزيلات حتى 95 %

3/30/2024 7:17:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تواصلت، أمس، فعاليات حملة ((التخفيضات الإلكترونية الكبرى))، التي تستمر 3 أيام، وتختتم اليوم في دبي، لتهدي سكان الإمارة وزوارها باقة واسعة من التنزيلات على عدد هائل من أشهر العلامات، وسط أجواء رمضانية وأسرية ممتعة بأسواق التجزئة والمراكز التجارية في أنحاء الإمارة.

وتطلق الحملة، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في دورتها الثانية، تخفيضات كبرى حتى 95% على الأجهزة الإلكترونية، والأزياء، والإكسسوارات، والمجوهرات، والساعات، ومستلزمات المنزل، ومنتجات الصحة والجمال والأطفال، وغيرها الكثير، التي يمكن التسوق للحصول عليها وتوصيلها إلى المنزل بكل سهولة.

وتقدم شركات التجزئة عبر الإنترنت، الكثير من التخفيضات الإضافية، التي يمكن الوصول إليها من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني

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