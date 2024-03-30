«التخفيضات الكبرى» في دبي تتواصل بتنزيلات حتى 95 %

(MENAFN
- Al-Bayan)
تواصلت، أمس، فعاليات حملة ((التخفيضات الإلكترونية الكبرى))، التي تستمر 3 أيام، وتختتم اليوم في دبي، لتهدي سكان الإمارة وزوارها باقة واسعة من التنزيلات على عدد هائل من أشهر العلامات، وسط أجواء رمضانية وأسرية ممتعة بأسواق التجزئة والمراكز التجارية في أنحاء الإمارة.
وتطلق الحملة، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في دورتها الثانية، تخفيضات كبرى حتى 95% على الأجهزة الإلكترونية، والأزياء، والإكسسوارات، والمجوهرات، والساعات، ومستلزمات المنزل، ومنتجات الصحة والجمال والأطفال، وغيرها الكثير، التي يمكن التسوق للحصول عليها وتوصيلها إلى المنزل بكل سهولة.
وتقدم شركات التجزئة عبر الإنترنت، الكثير من التخفيضات الإضافية، التي يمكن الوصول إليها من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني
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