241 مؤسسة بالقطاع المصرفي الإماراتي بنهاية فبراير

ارتفع عدد المؤسسات العاملة بالقطاع المصرفي بالإمارات إلى 241 مؤسسة بنهاية فبراير الماضي، وفق مؤشرات حديثة للتراخيص الممنوحة من المصرف المركزي تعمل في 5 أنشطة أساسية، مقابل 236 مؤسسة مرخصة نهاية 2023.

وأوضحت المؤشرات، ارتفاع عدد البنوك العاملة محلياً إلى 62 توزعت ما بين 22 مصرفاً وطنياً و40 عربياً وأجنبياً حتى نهاية فبراير، فيما يعمل أكثر من 51% من إجمالي البنوك بواقع 32 بنكاً من دبي منها 8 بنوك وطنية، إلى جانب 24 بنكاً أجنبياً تضم عدداً من البنوك الخليجية والعربية والأجنبية، فيما تم تسجيل 22 بنكاً في أبوظبي منها 6 وطنية، إضافة إلى 16 من جنسيات مختلفة.

وشهد عدد شركات الصرافة المرخصة ثباتاً أول شهرين من 2024، لتظل عند إجمالي 77 شركة مرخصة تركزت الحصة الأكبر منها في دبي حتى نهاية 2023 بحوالي 53 شركة، فيما سجلت 19 شركة أخرى في أبوظبي، بينما عملت 5 شركات أخرى من بقية إمارات الدولة.

واستقر عدد مكاتب التمثيل الأجنبية عند 62 مكتباً مرخصاً بالدولة، لتحتفظ دبي أيضاً بأكبر حصة منها حتى نهاية فبراير الماضي مع 39 مكتباً، فيما سجل 22 مكتب تمثيل في أبوظبي، إلى جانب مكتب آخر انطلاقاً من الشارقة. وارتفع عدد شركات الدفع بالتجزئة إلى 15 شركة مقابل 12 شركة مرخصة بنهاية العام الماضي، وسجلت 13 شركة تراخيصها في دبي، فيما سجل ترخيصان آخران في أبوظبي.

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