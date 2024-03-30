«كافيندش ماكسويل»: دبي تشهد انتعاشاً سياحياً قوياً

أكدت شركة ((كافيندش ماكسويل)) للاستشارات العقارية، أن قطاع السياحة في دبي يشهد انتعاشاً قوياً، رغم التحديات الإقليمية والدولية، حيث يستعد القطاع لاستقبال 31 فندقاً جديداً في العام 2024، و16 فندقاً في العام 2025، ليصل إجمالي عدد الفنادق إلى 851 بحلول نهاية العام 2024، و867 بحلول العام 2025.

فنادق مميزة

وذكرت الشركة في تقرير عن أداء قطاع السياحة في دبي وأفق نموه، أن الإمارة شهدت افتتاح 3 فنادق مميزة في بداية العام الجاري وهي: ((ون أند أونلي وان زعبيل))، والذي يضم 370 غرفة فئة فخمة، وفندق ((ميركيور دبي ديرة))، والذي يضم 152 غرفة، ويقع ضمن الفئة العليا الوسطى، وأخيراً فندق ((ذا لانا دبي دورشستر كوليكشن)) والذي يضم 225 غرفة فئة فخمة.

ووفق التقرير، حافظ اقتصاد دبي على مسار التعافي بفضل القطاعات الرئيسية مثل السياحة، حيث استقبلت الإمارة في العام 2023 حوالي 17.15 مليون زائر، وهو رقم يتجاوز أعلى مستوى سابق لها وهو 16.73 مليون زائر في العام 2019 و14.36 مليوناً في العام 2022.

ويُتوقع تضاعف مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال 2024، مقارنة بالعام 2021 لتصل إلى 36.1%، ومن المتوقع أن تعود إلى مستويات عام 2019 مرة أخرى بنهاية 2024.

أهداف طموحة

وللمضي قدماً في تعزيز مكانة السياحة في الدولة، وضعت الإمارة أهدافاً طموحة في استراتيجية السياحة الوطنية 2031، والتي تهدف إلى ترسيخ موقعها كوجهة عالمية رئيسية بحلول العام 2031، حيث تتمثل أهداف الاستراتيجية في زيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بمبلغ 450 مليار درهم (122 مليار دولار)، وجذب استثمارات بقيمة 100 مليار درهم، واستقبال 40 مليون نزيل فندقي سنوياً بحلول العام 2031.

وكانت حكومة دبي قد كشفت في أوائل 2023، عن أجندتها الاقتصادية D33، والتي تهدف لمضاعفة اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل، وتعزيز مكانتها بين أفضل ثلاث مدن عالمية للسفر والأعمال، عبر زيادة التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر.

اعتراف عالمي

وحظي الأداء السياحي في دبي وطموحاتها المستقبلية باعتراف عالمي، حيث حلت المدينة في المرتبة الأولى، كأفضل وجهة عالمية في جوائز ((تريب أدفيزر)) للمسافرين المختارين 2024 للعام الثالث على التوالي. كما احتلت دبي المرتبة الأولى إقليمياً والسادسة عالمياً كأفضل مدينة في العالم، وفقاً لتقرير أفضل المدن في العالم للعام 2024، حيث تعكس هذه الجوائز التزام دبي بالتميز السياحي ومكانتها كوجهة عالمية رائدة، حيث لعب النمو الذي حققه قطاع السياحة في دبي في العام 2023، دوراً أساسياً في تعزيز قطاعي الضيافة والعقارات في المدينة.

مطارات دبي

ويتولى مطاران دوليان حركة النقل الجوي كاملة من وإلى دبي، وهما مطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم الدولي، وفي عام 2023، تجاوز مطار دبي الدولي مستويات حركة المسافرين قبل الجائحة، حيث استقبل 86.9 مليون مسافر. وتشير التوقعات، إلى أنه وبحلول نهاية العام 2024، يمكن أن يصل هذا الرقم إلى حوالي 88.8 مليون مسافر، يقترب من أعلى رقم قياسي بلغ 89.1 مليون مسافر في العام 2018.

جاذبية

وتزداد جاذبية دبي كوجهة سياحية بشكل مطرد، إذ استقبلت الإمارة 14.36 مليون زائر دولي خلال 2022، بزيادة 97% عن عام 2021، ووصلت إلى 86% من مستويات ما قبل الجائحة، وهو الاتجاه الذي استمر تصاعدياً في 2023، حيث وصل عدد الزائرين إلى 17.15 مليون زائر، بزيادة 19.4% على أساس سنوي.

وفي الربع الثالث من 2023، بقيت الهند أكبر سوق مصدر للزوار الوافدين إلى دبي للإقامة ليلة واحدة، حيث شكلت 14% من الإجمالي، تلتها المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وروسيا بنسبة 7% لكل منها. ومن بين الأسواق العشرة المصدرة الرئيسية، شهدت الصين زيادة بنسبة 304.4% على أساس سنوي، تليها روسيا بنسبة 77.5% وألمانيا بنسبة 49.6%.

طلب متزايد

ونجح نجح قطاع الضيافة في تعديل العروض بشكل مناسب لتلبية الطلب المتزايد، استجابة للارتفاع الكبير في مستويات السياحة في دبي. وبحلول النصف الأول من 2023، ارتفع إجمالي عدد المنشآت الفندقية في دبي إلى 813 منشأة، توفر 148.711 غرفة فندقية، ومع نهاية العام، وصل إجمالي عدد المنشآت إلى 820 منشأة، مع 149.685 غرفة جاهزة لاستقبال الضيوف.

وشهد عدد الغرف الفندقية في دبي، زيادة ملحوظة في عام 2021، حيث كان أكبر معدل نمو خلال فترة التعافي بنسبة 8.7%، واستمر هذا الزخم في العام 2022 بنسبة زيادة قدرها 6.2%، ليصل إجمالي عدد الغرف إلى 146.996 غرفة. وفي العام 2023، كانت هناك زيادة أكثر تواضعاً بنسبة 2.2%، ليصل إجمالي المخزون من الغرف إلى 149.685 غرفة.

عروض

وشهدت شقق فنادق الرفاهية، أعلى زيادة في المعروض من الغرف على أساس سنوي في العام 2023، إذ ارتفع بنسبة 5.6%. وخلال هذا العام، كان حوالي 73% من المعروض الجديد في فئة الرفاهية والفخمة العليا.

وشهدت فنادق الخمس نجوم، نمواً بنسبة 4.5%، بينما سجلت فنادق الأربع نجوم زيادة معتدلة بنسبة 1.8%. واعتباراً من 2023، يشكل كل من فئة الرفاهية والفخمة العليا والفخمة 67% من المعروض الحالي للغرف، بينما تمثل شريحتا الفئة العليا الوسطى والفئة الوسطى ما يقارب الثلث 27% من إجمالي المخزون.

وشملت الافتتاحات في العام 2023 فندق أتلانتس ذا رويال، وشيفال ميزون، وعلامة مجموعة إن إتش دبي بالم جميرا، وفوكو دبي بالم جميرا. وساهم بالم جميرا في زيادة المعروض الحالي بحوالي 1600 غرفة جديدة. ومن المتوقع أن تشهد عروض الفنادق الفخمة في العام 2024، أكبر نمو مع افتتاح 12 فندقاً جديداً قيد التخطيط، ما يضيف حوالي 3000 غرفة.

خارطة مستقبل

وتشهد دبي نمواً متصاعداً في قطاع الضيافة لمواكبة الطلب السياحي المتزايد. وتشير التوقعات، إلى افتتاح 31 فندقاً جديداً في 2024، و16 فندقاً آخر في العام 2025، ليصل إجمالي عدد المنشآت الفندقية إلى 867 بحلول نهاية عام 2025.

وحقّق قطاع الضيافة في دبي، أداءً استثنائياً في 2023، حيث تجاوز متوسط إشغال الفنادق مستويات ما قبل الجائحة لأول مرة، ليصل إلى حوالي 77%. وشهدت مختلف فئات الفنادق ارتفاعاً في معدلات الإشغال، حيث سجلت فئة الفخمة العليا والفخمة أعلى الزيادات على أساس سنوي، بنسبة 6.4%، حيث سجلت القطاعات الراقية والعليا أكبر زيادات بنسبة 7.6% و6.5% على التوالي، وشهد قطاع المنتجات الفاخرة في دبي زيادة بنسبة 4.5% مقارنة بالعام 2022.

متوسط يومي

وعلى الرغم من استضافة دبي لمعرض دبي للطيران كل عامين، ومؤتمر الأطراف ((COP28)) في نوفمبر 2023، إلا أن متوسط السعر اليومي للغرف شهد استقراراً نسبياً في العام 2023، إذ لم يسجّل سوى زيادة طفيفة بأقل من 0.5% على أساس سنوي، وبلغ إجمالي سعر السوق الإجمالي حوالي 700 درهم.

وشهد متوسط السعر اليومي للغرف في فئة الرفاهية والفخمة العليا، انخفاضاً طفيفاً، بينما ارتفع في فئة الفخمة والفئة العليا الوسطى. وشهد متوسط السعر اليومي للغرف في دبي معدل نمو سنوي مركب قدره 5.85% خلال الفترة 2018-2023.

وبتقسيم الأمر بشكل أكبر، شهدت قطاعات الفنادق الفاخرة والراقية، انخفاضاً في مستويات متوسط السعر اليومي بنسبة 1.4% و0.4% على التوالي، في حين شهدت الفنادق الراقية والفنادق ذات المستوى الأعلى المتوسط زيادات في متوسط السعر اليومي بنسبة 5.3% و3.6% على التوالي.

ارتفاع ملحوظ

ولم يقتصر الانتعاش السياحي على إمارة دبي، بل شهد قطاع الضيافة في كافة إمارات الدولة ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الإشغال خلال العام 2023، حيث تجاوزت جميع الإمارات حاجز الـ 70%. وشهدت إمارة رأس الخيمة، النمو الأسرع على مستوى الدولة، حيث ارتفع متوسط إشغال الفنادق بها بنسبة 20% على أساس سنوي ليصل إلى 74%، متجاوزاً بذلك حتى مستويات ما قبل الجائحة (72% في عام 2019).

ووفق هيئة رأس الخيمة لتطوير السياحة، استقبلت الإمارة عدداً قياسياً من الزوار بلغ 1.2 مليون زائر بنمو نسبته 7.8%، وسجلت 4.35 ملايين ليلة إقامة بنمو نسبته 23.2%.

تباين أسعار

وعلى الرغم من ارتفاع معدلات إشغال الفنادق في كافة الإمارات خلال العام 2023، إلا أن متوسط السعر اليومي للغرف شهد اتجاهات مختلفة، ففي حين سجلت إمارة أبوظبي ارتفاعاً ملحوظاً في متوسط السعر اليومي بنسبة 16% على أساس سنوي، شهدت بقية الإمارات انخفاضاً طفيفاً تراوح بين 1.3% إلى 7.4% خلال نفس الفترة.

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