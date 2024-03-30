311 ألف زائر خليجي في دبي خلال يناير بنمو 18 %

ارتفع عدد الزوار الخليجيين الوافدين إلى دبي خلال يناير الماضي 18%، مسجلاً 311 ألف سائح، وفق ما أظهرت إحصائيات رسمية صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة.

وتبوأت المملكة العربية السعودية، مرتبة الصدارة على مستوى حركة الزائرين الوافدين إلى دبي من دول مجلس التعاون، واستحوذت على حصة تجاوز 50%، تليها حركة القادمين من السوق العماني.

وتساهم الروابط التاريخية والثقافية وقرب المسافة بين دبي وبقية دول مجلس التعاون في تعزيز الحركة السياحية، فضلاً عن توفر خطوط الطيران، التي تشغل عدداً كبيراً من الرحلات بين دبي ومدن مختلفة في دول المجلس.

وشكل حرص دبي على تقديم تجارب سياحية فريدة، عاملاً أساسياً في جذب السياح من دول المجلس، حيث أدى التزام المدينة بالابتكار والسلامة والضيافة إلى تعزيز مكانتها مركزاً سياحياً عالمياً.

وتكثف دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، جهودها لاستقطاب السائح الخليجي، في إطار رؤية الدائرة، التي تستهدف توسيع حصتها، وتعزيز مكانتها في أسواقها التقليدية، ومواصلة العمل على اختراق أسواق جديدة، من خلال تدشين الحملات الترويجية، وتوقيع اتفاقيات وشراكات أعمال وتجديد الشراكات السابقة مع أبرز المؤسسات الإعلامية الخليجية للتعريف بمقوماتها المتفردة، وتوقيع شراكات استراتيجية مع شركات رائدة في قطاع السفر، وتنظيم جولات تعريفية في دبي، لوفود إعلامية وتجارية.

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