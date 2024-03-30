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الوصل يبتعد في صدارة دوري المحترفين بثلاثية فابيو وخيمينيز وسياكا في شباك خورفكان

3/30/2024 7:17:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ابتعد الوصل بصدارة دوري أدنوك للمحترفين بالوصول إلى 45 نقطة، بالفوز على ضيفه خورفكان بثلاثية نظيفة سجلها فابيو دي ليما ونيكولاس خيمينيز وسياكا في الدقائق 56 و69 و81 من عمر مباراتهما على ملعب إستاد زعبيل، في الجولة 17 مساء اليوم، بينما توقف رصيد خورفكان عند 17 نقطة، وظل في المركز العاشر.

وقدم الفريقان أداءً جيداً في الدقائق الأولى للشوط الأول، وتبادلا الهجمات الخطيرة، وسدد فابيو دي ليما كرة مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 7، في أول خطورة على مرمى خورفكان، وتصدى خالد السناني حارس الوصل، لتسديدة قوية من سانتانا لاعب خورفكان في الدقيقة 9، وراوغ نيكولاس خيمينيز لاعب الوصل، مدافع خورفكان وسدد كرة في الشباك الجانبية في الدقيقة 13، وسدد عزيز بيك كرة لخورفكان وأمسكها السناني من مرة واحدة في الدقيقة 14.

وفرض الوصل سيطرته على الدقائق المتبقية من الشوط الأول، وأخطأ أحمد محمود "ديدا" حارس خورفكان، في الإمساك بتسديدة سهلة من خيمينيز في الدقيقة 23، ليخطف هاريس الكرة، ويحاول لعبها في المرمى، وصحح "ديدا" خطأه وحول الكرة إلى ركلة ركنية للوصل، والذي ألغى له الحكم هدفاً بداعي التسلل في الدقيقة 26، وتهيأت الكرة أمام هاريس في الدقيقة 43، وأطلق كرة صاروخية في سقف المرمى، وألغاه الحكم بعد العودة إلى تقنية الفيديو لوجود خطأ من اللاعب قبل تسجيل الهدف.

وواصل الوصل في ضغطه الهجومي، وسدد خيمينيز كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 54، وردها "ديدا" لتجد كايو الذي تباطئ في التسديد لتضيع فرصة هدف من الوصل، وتمكن فابيو دي ليما من التسجيل للوصل في الدقيقة 56، بعد كرة لعبت عرضية ساقطة داخل منطقة الجزاء من عبد الرحمن صالح، وألغى الحكم هدفاً آخر للوصل في الدقيقة 66، بداعي التسلل، وفاجئ نيكولاس خيمينيز، الجميع بتسديدة قوية في الدقيقة 69، ولامست الكرة يد حارس خورفكان وأكملت طريقها إلى المرمى، وأضاف سياكا الهدف الثالث للوصل في الدقيقة 81، بعد تمريرة وصلته من فابيو دي ليما، ليراوغ حارس خورفكان، ويضع الكرة في المرمى، وردت عارضة مرمى خورفكان تسديدة قوية من سياكا في الدقيقة 58.

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