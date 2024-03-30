العين والشارقة يكتفيان بالتعادل في دوري أدنوك للمحترفين

اكتفي العين وضيفه الشارقة بالتعادل 1-1 مساء اليوم السبت على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة 17 من دوري ادنوك للمحترفين، بادر العين بالتسجيل عن طريق لابا كودجو، في الدقيقة 52، ورد الشارقة بالتعادل عن طريق فراس بالعربي في الدقيقة 56، وبالنتيجة حافظ العين على وصافة الترتيب العام

برصيد (35 نقطة)، وبقي الشارقة في المركز الخامس برصيد (28 نقطة) وهذا هو التعادل التاسع بين الفريقين في 28 مواجهة جمعتهما بدوري المحترفين، وحقق العين الفوز في 13، والشارقة في 6 مواجهات.

الشوط الأول

سيطر الشارقة على مجريات اللعب

طوال نصف الساعة الأولى من الشوط الأول وبدا أكثر رغبة في الوصول

للمرمى

لتضيع له فرص عدة

من تحت أقدام كايو لوكاس، وموسى ماريجا، الذي سجل هدفا لكنه كان في وضع متسللا، وفي الأثناء

بدا العين متراجعا وتعددت أخطاء لاعبيه في وسط الملعب وفي الدفاع بطريقة

غريبة

الأمر الذي زاد من الخطورة على مرمى خالد عيسى، قبل أن يدخل أصحاب الأرض في أجواء المباراة

ويهددوا مرمى الشارقة

عبر أكثر من محاولة لم يكتب لها النجاح، لينتهي الشوط الأول بالتعادل

السلبي.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني نشطت العاب العين

وتعددت محاولاته الهجومية وتألق حارس الشارقة في إبعاد تسديدة صاروخية للعائد

لابا كودجو، فيما سدد المدافع العيناوي ميشيل كرة علت العارضة، وطالب سفيان رحيمي

بركلة جزاء بعد سقوطه داخل المنطقة لكن الحكم أمر بمتابعة اللعب، قبل أن يسجل لابا كودجو، هدفا راسيا جميلا، لكن فراس بالعربي سجل هدفا التعادل للشارقة بعد مرور أربع دقائق فقط، قبل أن يعود الأخير ليهدر فرصة ذهبية، بعد أن سدد الكرة

في الشباك الخارجي وهو في مواجهة مرمى العين

الخالي تماما، كما أضاع لابا كودجو هدفا للعين بعد ان علت رأسيته العارضة

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