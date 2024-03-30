البطائح يخطف فوزاً ثميناً وتاريخياً أمام الجزيرة

حقق فريق البطائح فوزاً ثميناً وتاريخياً 3-2 على حساب ضيفه الجزيرة، على ستاد خالد بن محمد، في ختام الجولة الـ 17 من دوري أدنوك للمحترفين، ويعد الفوز هو الأول لـ "الراقي" على "فخر أبوظبي" خلال مواجهاتهما في الدوري.

ورفع البطائح رصيده بهذا الفوز إلى 22 نقطة تقدم بها إلى المركز السابع، بينما تعمقت جراح الجزيرة الذي توقف رصيده عند 21 نقطة، وتراجع إلى المركز الثامن، حيث لم يتذوق طعم الفوز في الدوري للمباراة الـ 4 على التوالي، وتلقى هزيمته الـ 7 هذا الموسم.

افتتح زايد العامري التسجيل للجزيرة مبكراً في الدقيقة 8، ودخل البطائح أجواء اللقاء بعد الهدف وبسط أفضليته على مجريات الشوط، وعادل الإيفواري بيتروس بومال النتيجة للبطائح في الدقيقة 27 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وتقدم البطائح مطلع الشوط الثاني عن طريق محمد جمعة بيليه بعد خطأ من مدافع الجزيرة عبد الله إدريس في الدقيقة 49.

وعاد الجزيرة في النتيجة مجدداً بهدف التعادل الذي أحرزه زايد سلطان الزعابي في الدقيقة 82.

وخطف البديل ألفارو دي أوليفييرا هدف الفوز للبطائح وسجل الهدف الثالث في مرمى فريقه السابق في الوقت القاتل في الدقيقة 90+2.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز