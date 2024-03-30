مشروبات ضرورية لمرضى ضغط الدم في رمضان

يصاب العديد من الأشخاص بمرض ضغط الدم نتيجة لنظام حياتي غير صحي والتعرض لمسببات الإصابة به. كما يعتبر مرض ارتفاع الضغط من أمراض القلب المزمنة والذي يستمر مع الشخص مدى الحياة، مما يتطلب من المريض اتخاذ إجراءات صحية معينة للمحافظة على حياته والتعايش معه.

ويحتاج مرضى ضغط الدم خلال شهر رمضان لتناول المشروبات الهامة والصحية التي تحدّ من ارتفاع مستويات الضغط، وتساعده على تخطي أية مشكلة متعلّقة بالضغط، وحدد موقع "ncoa" في تقرير له أهمّ هذه العصائر أو المشروبات لهؤلاء المرضى.

ويعدُّ مشروب التفاح اللذيذ غير المحلي الذي يحتوي على نسبة عالية من مضادّات الأكسدة التي تقاوم التهابات الجسم وتأكسد الخلايا، كما أنّه يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن الصحية للجسم، كما أنه يعمل على تقليل نسب الالتهابات الحادّة التي تصيب الجسم ونسب الكوليسترول الضارّ أيضًا، وبالتالي يصبح مثاليًّا لخفض مستويات الضغط في الدم، وكذلك يساعد على ضبط معدلاته.

ومن بين العصائر الهامة والمميزة التي تعمل على ضبط مستويات الضغط هو البنجر الأحمر الرائع، الذي يعمل على تعزيز صحة الجسم، ويحتوي بشكل كبير على فيتامين سي المعزّز للمناعة، كما أنّ سعراته الحرارية منخفضة، فيصبح صحيًّا للغاية ويعمل على خفض ضغط الدم؛ لأنه غني بالفيتامينات والمعادن، ويعمل على معادلة نسب ضغط الدم، وبالتالي ينصح به لمرضى ارتفاع ضغط الدم بنسب معتدلة.

كما أن اللبن أو الحليب، خاصة الذي يكون فيه الدسم قليلًا، له الكثير من الفوائد الصحية، ويحتوي على الكالسيوم دون شك، كما أنه يحتوي على البوتاسيوم أيضًا كل هذه المعادن والفيتامينات تعزز من مستويات ضغط الدم وتقلّل منها، كما أنها تفيد بشكل كبير في تعزيز قوة العظام والأعصاب وتخفيف مستويات ضغط الدم.

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