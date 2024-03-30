مقتل 5 أشخاص بالرصاص على شاطئ في الإكوادور خطأ

خُطف خمسة سياح إكوادوريين وقتلوا على شاطئ أيامبي "جنوب غرب" بعد أن ظن مهاجموهم "خطأ" أنهم من عصابة منافسة، وفق ما أعلنت الشرطة، فيما أعرب الرئيس دانيال نوبوا عن "تضامنه مع عائلاتهم" السبت.

وأشار الرئيس في حسابه على منصة إكس إلى أنه تم القبض على شخص في القضية التي توضح أن تجار المخدرات "يسعون إلى زرع الرعب".

وقال نوبوا "لن نرتاح حتى نجد الآخرين". وشارك في عملية الخطف نحو 20 مسلحا، بحسب قائد الشرطة المحلية ريتشارد فاكا.

وكان من بين مجموعة السياح الذين وصلوا إلى أيامبي بعد ظهر الخميس، ستة بالغين وخمسة أطفال.

وأضاف فاكا أن الضحايا خضعوا "لاستجوابات"، وتم العثور على جثث خمسة بالغين مصابة بطلقات نارية بعد ساعات على طريق قريب.

وأوضح أن المهاجمين "ظنوا على ما يبدو خطأ أن هؤلاء الأشخاص هم خصومهم".

ويواجه دانيال نوبوا "36 عاما" الذي تم انتخابه في نوفمبر، موجة غير مسبوقة من أعمال العنف منذ 7 يناير، عقب الإعلان عن هروب زعيم عصابة يدعى أدولفو ماسياس ويعرف أيضا باسم "فيتو".

اضطر رئيس الدولة الشاب إلى إعلان حالة الطوارئ لمدة 60 يوما، وحشد أكثر من 22 ألف جندي وشرطي إثر أعمال شغب في السجون، واحتجاز رهائن، وهجمات ضد الشرطة وفي الأحياء.

لكن هذه التدابير لم توقف العنف المسلح. وقُتل أربعة أشخاص، بينهم عسكري، الجمعة في بلدة مانتا في مانابي.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، قُتل رئيس بلدية مدينة سان فيسينتي بالرصاص.

وأسفرت أعمال شغب الأربعاء في أحد سجون مدينة غواياكيل "جنوب غرب" عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين. ومن هذا السجن هرب "فيتو"، زعيم عصابة لوس تشونيروس.

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