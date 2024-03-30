أردنيون يحاصرون السفارة الإسرائيلية لليوم السابع



يحاصر آلاف الأردنيين مساء كل يوم محيط السفارة الإسرائيلية منذ

سبعة أيام وحاول شبان اقتحام الطوق الأمني الذي فرضته قوات الأمن الأردنية إلا أن الشرطة اعتقلت ما يقارب 200 مُحتج.





انطلقت هذه الاحتجاجات الأكبر منذ بدء العدوان على قطاع غزة بعد دعوة وجهها

الملتقى الوطني لدعم المقاومة

(تحالف أحزاب وفعاليات سياسية) الإثنين 25/مارس بعد نشر شهادات حول اغتصاب نساء نازحات في مجمع الشفاء الطبي بغزة.





وتخلو السفارة الاسرائيلية من البعثة الدبلوماسية

بعد أن قرر الأردن في نوفمبر 2023 استدعاء السفير الأردني في إسرائيل فورا، تعبيرا عن رفض الأردن وإدانته لـ الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة ووجه بإبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي غادر عمّان سابقا، وربط ذلك بوقف الحرب على غزة.





ومنعت قوات الأمن والدرك بالقوة المحتجين من الوصول إلى السفارة، حيث احتشد المحتجون في ساحة المسجد الكالوتي (تبعد 2 كيلومتر عن السفارة) ومناطق متفرّقة قرب سفارة

الاسرائيلية.









يرى عضو تجمع "اتحرك" لمناهضة التطبيع أحد المشاركين في الاحتجاج محمد العبسي "الاحتجاجات بالقرب من سفارة الكيان الصهيوني تأتي ضمن سلسلة الاحتجاجات الأردنية التي لم تتوقف منذ السابع من أكتوبر وما تلاها من مجازر وإبادة

جماعية في غزة".





يقول" "ارتفع عدد المحتجين لحصار السفارة يأتي ردا على حصار مجمع الشفاء وحصار المسجد الأقصى، لدينا العديد من المطالب أبرزها إغلاق السفارة الاسرائيلية حيث سمعنا أن السفارة عادت للعمل جزئيا، كما نطالب بوقف الجسر البري، نحن مستمرون في احتجاجات لحين وقف الحرب على غزة".





" الاحتجاجات تتسع وتشمل مدن اخرى والمحافظات سندعو لاحتجاجات في أكثر من مكان لكن الاحتجاج اليوم والمطلب إغلاق السفارة نهائيا، اسرائيل تستهدف الأردن كما تستهدف فلسطين الخطر واحد والمجتمع الأردني يعي ذلك".





وندد المحتجون الذين يقدر عددهم ب 10 الاف

بالإبادة الجماعية هاتفين "يا حكومات عربية جبانة.. علي صوت علي اهتف ضد الجسر البري..الجسر البري خيانة..سا غزة نحن اسفين ايضا نحن محاصرين...علّي الصوت من عمان.. واحنا جزء من الطوفان...سمّع كل خاين وعميل.. مع حماس للتحرير".





محتجون شباب " طالبوا الحكومة الأردنية بوقف التطبيع مع

إسرائيل وإلغاء معاهدتي وادي عربة والغاز، ووقف الجسر البري الذي ينقل بضائع من دول خليجية باتجاه اسرائيل ومنع تصدير الخضار الأردنية إلى الكيان، سيّما في ظلّ الحصار الخانق الذي تفرضه قوات الاحتلال على قطاع غزة.





يقول عضو الملتقى الوطني لدعم المقاومة خالد الجهني " رغم الإعلان بأن السفارة الصهيونية مغلقة إلا أن هذا الحراك

ما زال يرى فيها رمزاً لإرادة التطبيع رغم حرب الإبادة، للشعب

الأردني يرفض التطبيع رفضاً قاطعاً ويتبنى المقاومة خياراً".





"الواجب اليوم على السلطة

في الأردن أن تبدأ التفكير والعمل في تحركٍ يلبي تطلعات شعبها ويتصالح مع إرادته بدءاً من وقف الجسر البري للصهاينة ووقف تصدير الخضار للاحتلال فوراً وأن تسعى في مقابل ذلك لمد جسر إغاثي بري لشمال غزة بالتعاون مع الهيئات الأممية".





في أيام الاحتجاجات اعتقلت قوات الأمن عددا من الشباب حاولوا الوصول الى السفارة الاسرائيلية وفرقتهم بقنابل الغاز المسيل للدموع وصل عدد المعتقلين الى 200 حسب المحامي عبدالقادر الخطيب رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي.





"أفرجت الأجهزة الأمنية عن عدد كبير من المحتجين إلا أن الحاكم الاداري أعاد توقيف بعضهم رغم إخلاء سبيلهم من قبل القضاء" حسب الخطيب.





هذا دفع تحالف مؤسسات المجتمع المدني الاردنية "همم" لرفضها توقيف المحتجين وقالت في بيان صحفي الأربعاء " ندعو الحكومة

إلى التزام رجال الأمن، وكل الجهات المكلفة بمدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون "

في التعامل مع التظاهرات، والاحتجاجات، وفي مقدمتها ضمان الحق في حرية التعبير، والاحتجاج ".





وجدت هذه الاحتجاجات صدى لها في غزة و نشر الناشط الحقوقي ميسرة ملص عبر صفحته على فيس بو تغريدات المواطنين في غزة يرحبون بهذه الاحتجاجات.





يقول ملص "للجالسين في البيوت ولا يشاركون في الفعاليات السلمية الدستورية لنصرة غزة/ ويدّعون بأنها لاتفيد غزة بشيء هذا هو

رد اهل غزة الابطال على ادعائهم".









ونفت الحكومة الأردنية في 17 ديسمبر الماضي وجود جسر بري لإمداد إسرائيل بالمواد الغذائية عقب استهداف الحوثيين في البحر الأحمر للسفن المتجهة للاحتلال، وقال رئيس الوزراء الأردني

بشر الخصاونة في تصريح له خلال جلسة لمجلس الوزراء "سمعنا ونسمع الكثير من أوجه التشويه والتضليل والكذب عن نشاطات تجري في الأردن وعبر الأردن، من شأنها أن توفر غطاءً أو دعماً لاستمرار آلة التقتيل التي نعمل بدأب وجدية على وقفها".



