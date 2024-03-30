70 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى

70 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى
التاريخ
3/30/2024 7:06:39 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أدى آلاف المواطنين صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود وتضييقات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 70 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى ومصلياته المسقوفة.
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