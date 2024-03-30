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إعلام عبري: الموافقة على إطلاق سراح أسرى مقابل جثتي أسيرين

3/30/2024 7:06:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت هيئة البث الإسرائيلية بموافقة إسرائيل على الإفراج عن محرري صفقة شاليط مقابل إفراج حماس عن جثتي أسيرين اعتقلا في 2014.
ويشمل الاقتراح الذي تم تمريره إلى حركة حماس، وفق "هيئة البث" إطلاق سراح السجناء الذين أعيد اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في إطار صفقة شاليط.

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