إعلام عبري: الموافقة على إطلاق سراح أسرى مقابل جثتي أسيرين

إعلام عبري: الموافقة على إطلاق سراح أسرى مقابل جثتي أسيرين
التاريخ
3/30/2024 7:06:39 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت هيئة البث الإسرائيلية بموافقة إسرائيل على الإفراج عن محرري صفقة شاليط مقابل إفراج حماس عن جثتي أسيرين اعتقلا في 2014.
ويشمل الاقتراح الذي تم تمريره إلى حركة حماس، وفق "هيئة البث" إطلاق سراح السجناء الذين أعيد اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في إطار صفقة شاليط.
MENAFN30032024000208011052ID1108039753
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.