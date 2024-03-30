سفينة ثانية محملة مساعدات تغادر قبرص متجهة لغزة
التاريخ
3/30/2024 7:06:39 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أبحرت سفينة ثانية محملة بالمساعدات من ميناء لارنكا في جزيرة قبرص نحو 400 طن من الغذاء متجهة لقطاع غزة.
MENAFN30032024000208011052ID1108039752
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.