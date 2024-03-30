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سفينة ثانية محملة مساعدات تغادر قبرص متجهة لغزة

3/30/2024 7:06:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أبحرت سفينة ثانية محملة بالمساعدات من ميناء لارنكا في جزيرة قبرص نحو 400 طن من الغذاء متجهة لقطاع غزة.

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