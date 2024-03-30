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ترامب ينشَر صورة لبايدن مقيداً على شاحنة

3/30/2024 7:06:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اتهم الديمقراطيون الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بالتحريض على العنف ضد جو بايدن بعد أن نشر صورة على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر صورة للرئيس الأميركي مقيداً- موضوعة على الجزء الخلفي من شاحنة، وفقاً لصحيفة ((التليغراف)).

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