تواصل فعاليات برنامج رمضانيات في الزرقاء
التاريخ
3/30/2024 7:06:38 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تواصلت، اليوم السبت، في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء، فعاليات برنامج الأنشطة الثقافية المتنوعة خلال شهر رمضان المبارك"رمضانيات"، بحضور مدير ثقافة الزرقاء محمد الزعبي وجمع من أهالي الزرقاء.
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