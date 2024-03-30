حزب عزم يعقد لقاء مع فاعليات مجتمعية بعجلون
التاريخ
3/30/2024 7:06:38 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال أمين عام حزب عزم، المهندس زيد نفاع، إن الأحزاب السياسية جوهر التحديث والإصلاح السياسي، وهي خيار وطني لا رجعة عنه مهما كانت الظروف والتحديات.
وأكد نفاع، خلال لقائه فاعليات مجتمعية وشعبية وشبابية في محافظة عجلون، أن العمل الحزبي هو جوهر مشروع التحديث السياسي، وخيار وطني استراتيجي لا رجعة عنه .
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