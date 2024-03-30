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حزب عزم يعقد لقاء مع فاعليات مجتمعية بعجلون

3/30/2024 7:06:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال أمين عام حزب عزم، المهندس زيد نفاع، إن الأحزاب السياسية جوهر التحديث والإصلاح السياسي، وهي خيار وطني لا رجعة عنه مهما كانت الظروف والتحديات.

وأكد نفاع، خلال لقائه فاعليات مجتمعية وشعبية وشبابية في محافظة عجلون، أن العمل الحزبي هو جوهر مشروع التحديث السياسي، وخيار وطني استراتيجي لا رجعة عنه .

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