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برنامج رمضانيات يواصل فعالياته في مركز إربد الثقافي

3/30/2024 7:06:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -واصل برنامج رمضانيات في مركز إربد الثقافي، والذي تنظمه وزارة الثقافة، اليوم السبت، فعالياته لليوم الثالث على التوالي، بحضور مساعد محافظ إربد غيث عبيدات ومدير ثقافة إربد الدكتور سلطان زغول وحشد من المواطنين وأطفالهم.

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