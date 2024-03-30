برنامج رمضانيات يواصل فعالياته في مركز إربد الثقافي

برنامج رمضانيات يواصل فعالياته في مركز إربد الثقافي
التاريخ
3/30/2024 7:06:38 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -واصل برنامج رمضانيات في مركز إربد الثقافي، والذي تنظمه وزارة الثقافة، اليوم السبت، فعالياته لليوم الثالث على التوالي، بحضور مساعد محافظ إربد غيث عبيدات ومدير ثقافة إربد الدكتور سلطان زغول وحشد من المواطنين وأطفالهم.
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