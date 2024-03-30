Sunday, 31 March 2024 02:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ثقافة الكرك تواصل أمسياتها الرمضانية

3/30/2024 7:06:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - واصلت مديرية ثقافة الكرك، اليوم السبت، فعاليات الأمسيات الرمضانية للعام 2024، بحضور حشد من ممثلي الجمعيات الثقافية وأفراد المجتمع المحلي.

MENAFN30032024000208011052ID1108039747

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث