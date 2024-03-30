ثقافة الكرك تواصل أمسياتها الرمضانية

ثقافة الكرك تواصل أمسياتها الرمضانية
التاريخ
3/30/2024 7:06:38 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - واصلت مديرية ثقافة الكرك، اليوم السبت، فعاليات الأمسيات الرمضانية للعام 2024، بحضور حشد من ممثلي الجمعيات الثقافية وأفراد المجتمع المحلي.
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