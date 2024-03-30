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حزب عزم يرفض أي مساس بأمن واستقرار الوطن

3/30/2024 7:06:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد حزب عزم رفضه لأي مساس بأمن واستقرار الوطن أو العبث بمقدراته والاعتداء على رجال الأمن، ووقوفه خلف الأجهزة الأمنية في التصدي لكل يد تسعى للعبث بأمن الأردن، وعدم السماح لأي شخص أو جهة المساس بالوطن وأمنه.


وأشار الناطق الإعلامي للحزب، محمد السلامات البرماوي، إلى أن الاحتجاج والمطالبة السلمية بالحقوق هما حق يكفله الدستور، إلا أن أي تعبير غير حضاري من شأنه العبث والتخريب والإخلال بأمن المجتمع واستقراره غير مقبول.

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