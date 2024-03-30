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لقاء حواري بين جمعية الكشافة والمرشدات وصناع القرار في وزارة المياه

3/30/2024 7:06:37 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفذت وزارة المياه والري لقاء حواريا مع جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية وصناع القرار في الوزارة، بالتعاون مع مشروع المحافظة على المياه، احتفالا بيوم المياه العالمي.


ووفقا لبيان الجمعية السبت، ألقى أمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد الضوء على أهمية الشباب بنشر التغيير الإيجابي وترسيخ ممارسات وثقافة المحافظة على المياه .

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