لقاء حواري بين جمعية الكشافة والمرشدات وصناع القرار في وزارة المياه
التاريخ
3/30/2024 7:06:37 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفذت وزارة المياه والري لقاء حواريا مع جمعية الكشافة والمرشدات الأردنية وصناع القرار في الوزارة، بالتعاون مع مشروع المحافظة على المياه، احتفالا بيوم المياه العالمي.
ووفقا لبيان الجمعية السبت، ألقى أمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد الضوء على أهمية الشباب بنشر التغيير الإيجابي وترسيخ ممارسات وثقافة المحافظة على المياه .
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