شيخ المحاسبين نعيم سابا خوري في ذمة الله

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ينعى سامر حسين الجاغوب وعائلته، استاذه الكبير، ومعلمه واخوه وقدوته، شيخ المحاسبين، والصديق الصدوق "نعيم سابا خوري" والذي انتقل الى جوار ربه.
وخوري من بلدة الطيبة، بجانب بلدة القدس في فلسطين الحبيبة، حيث قضى حياته في الاردن بعد عام ١٩٦٧، ويعتبر من امهر المحاسبين وشيخهم، وصاحب علم ومعرفة، صاحب الذكر الطيب والقلب الحنون.
عرف عنه كل الصفات الجميلة من خلق وامانة ، الاب الروحي لكل من حوله والمرجع الكبير والموسوعة العظيمة بالمحاسبة والمالية والاقتصاد.
قضى حياته في خدمة وطنه ومهنته استاذا ومعلما ومرجعا اقتصاديا وماليا ومحاسبيا.
واننا اذ نعزي انفسنا بهذا المصاب لنتقدم بأحر التعازي لزوجته الفاضله ام طارق ولابنه وبناته وعائلته الكريمه بأحر التعازي داعين الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد الكبير بواسع رحمته.
MENAFN30032024000208011052ID1108039743
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.