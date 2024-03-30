أوقاف الأغوار الشمالية تنظم أفطارا خيريا للأيتام

أوقاف الأغوار الشمالية تنظم أفطارا خيريا للأيتام
التاريخ
3/30/2024 7:06:37 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقامت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، بالتعاون مع منتدى مرساة الثقافة، السبت، حفل إفطار خيري للأطفال الأيتام في منطقة الشيخ حسين.
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