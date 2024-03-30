تواصل فعاليات برنامج رمضانيات في محافظة المفرق
التاريخ
3/30/2024 7:06:36 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -تواصلت لليوم الثالث على التوالي في قاعة نادي معلمي المفرق فعاليات برنامج رمضانيات.
واشتملت الفعاليات على معرض للكتاب لمنشورات وزارة الثقافة وكرنفال للأطفال وعرض مسرحي بعنوان: "يا دارنا" للمخرج خليل مصطفى، إضافة إلى مسابقات ثقافية قدمها أحمد الخزاعلة.
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