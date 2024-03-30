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12 شهيدا في قصف للاحتلال الإسرائيلي عند دوار الكويت في مدينة غزة

3/30/2024 7:06:36 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استشهد 12 فلسطينيا وأصيب آخرون، مساء السبت، إثر قصف للاحتلال عند دوار الكويت بمدينة غزة.

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