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رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من بنات وأبناء منطقة الباسلية

3/30/2024 3:11:25 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، وفدا من بنات وأبناء منطقة الباسلية بمحافظة المفرق.
وأكد العيسوي، خلال اللقاء الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، كان دوما السباق في دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين، والمدافع الأول عن حقوقهم الوطنية المشروعة، حاملا قضيتهم العادلة لتكون حاضرة على الأجندة الدولية في جميع المحافل العالمية.
وقال إن جلالة الملك، ومنذ اليوم انطلاق الشرارة الأولى للعدوان الإسرائيلي على غزة، يقوم بجهود كبيرة ويقود حراكا إقليميا ودوليا، لوقف هذا العدوان، الذي انتهك المواثيق والقوانين الدولية، وكذلك وقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية، التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأشار العيسوي إلى أهمية الدور المهم والمحوري، الذي يقوم به جلالة الملك، على مختلف الصعد، لضمان تدفق المساعدات الطبية والعلاجية والإغاثية بشكل كاف ومستدام، وبما يلبي احتياجات الأهل في غزة، الذي يتعرضون للتجويع إثر الحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل.
وأكد أن مساعي ومواقف جلالة الملك تجسد مواقف الأردن التاريخية الصلبة تجاه فلسطين وأهلها، ودعمهم ومساندتهم في مختلف الظروف والأحوال، لافتا إلى مسيرة الهاشميين ومواقفهم التاريخية وتضحياتهم في الدفاع عن فلسطين وحقوق شعبها في الحرية وإقامة دولتهم المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح أن الأردن، بقيادته الهاشمية، يوظف مكانته الدولية لخدمة القضية الفلسطينية وتوضيح حجم المعاناة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في ظل الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى إيصال رسائل واضحة للعالم حول حقيقة ما تقترفه إسرائيل في غزة من قـتـل للمدنيين وهدم لكل المرافق الحيوية، والتأكيد على ضرورة التدخل الدولي لوقف العدوان الهمجي، وضمان استمرارية إيصال المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية الكافية بشكل مستمر.
وقال العيسوي إن الأسرة الهاشمية، بقيادة عميد آل البيت الأطهار، جسدت بمواقفها الشجاعة، مواقف جميع الأردنيين إزاء ما يجري في غزة من قتل ودمار، لافتا إلى مشاركة جلالة الملك في عمليات الإنزال الجوي لمساعدات إغاثية وإنسانية للأهل في قطاع غزة.
وأشار العيسوي إلى الدور المهم لجلالة الملكة رانيا العبدالله، الذي قامت به عبر وسائل إعلام عالمية، لتوضيح حقيقة الجرائم البشعة والمعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني جراء الاحتلال الإسرائيلي والإجراءات التعسفية التي يرتكبها، منذ ما يزيد على سبعة عقود.
كما لفت إلى جهود ووقفات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، المشرفة، والتي تجسد مواقف الأردن، قيادة وشعبا، من خلال حرصه على الإشراف الميداني المباشر على المساعدات الطبية والإغاثية، وحرص سموه على متابعة تجهيز المستشفى الميداني الجديد في غزة، ومرافقة بعثته إلى مدينة العريش المصرية، وكذلك شجاعة سمو الأمير سلمى بنت عبدالله الثاني، ومشاركتها في إحدى عمليات الإنزال الجوي لمساعدات طبية وعلاجية في غزة.
وأكد أن القضية الفلسطينية هي قضية الأردن المركزية، وتشكل مصلحة وطنية عليا، وسيواصل الأردن، بقيادته الهاشمية، تقديم الدعم الكامل لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، لنيل حقوقه العادلة والمشروعة وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار العيسوي إلى أهمية الدور الأردني في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف، وحمايتها ورعايتها والحفاظ على عروبتها من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.
وأكد أن الأردن لن يقبل بأي تسوية للقضية الفلسطينية على حساب مصالحه الوطنية، ولن يقبل بأي حل لا يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروع، وسيبقى يقف بالمرصاد لكل محاولات تهجير الأشقاء عن أرضهم التاريخية.
وقال من حق الأردنيين، وهم يحتفون باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، أن يفاخروا بوطنهم ومنجزاته وبقائدهم ومواقفه المشرفة، وأن يعملوا على إبراز رسالة الأردن العروبية والإنسانية وإرثه التاريخي ومواقفه، والدفاع عنها في جميع المنابر الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وشدد على ضرورة التصدي لكل الإشاعات التي يطلقها أصحاب الأجندات الخاصة، للعبث بالنسيج الوطني والتشكيك بمواقف الأردن القومية، والعمل على رص الصفوف والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية واللحمة الوطنية، والوقوف خلف القيادة الهاشمية الحكيمة.
بدورهم أكد الحضور في مداخلاتهم، وقوفهم وجميع الأردنيين، خلف جلالة الملك داعمين لمواقفه المشرفة والشجاعة في الدفاع عن الأهل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، والتي سيخلدها التاريخ بأحرف من ذهب.
وثمنوا الجهود الملكية المكثفة والمتواصلة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية للأهل هناك، مشيرين إلى أن جهود جلالة الملك كان لها الأثر البالغ على مواقف كثير من الدول تجاه ما يشهده القطاع من أوضاع مأساوية.
وأكدوا أهمية الدور الإنساني، الذي يقوم به الأردن، بتوجيهات ملكية، لدعم الأهل في غزة والضفة الغربية، حيث كان الأردن من أوائل الدول التي بادرت، ومنذ بدء العدوان، في تسيير قوافل المساعدات الطبية والغذائية جوا وبرا، يواكبه دور سياسي ودبلوماسي مكثف، لوقف العدوان وضمان تدفق المساعدات.
وأكدوا أهمية المقابلات المتلفزة، التي أجرتها جلالة الملكة رانيا العبدالله، في محطات عالمية، وكذلك مضامين مقالها في صحيفة الواشنطن بوست، التي سلطت الضوء خلالها على حقيقة وحجم معاناة الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض للقتل والتدمير.
وثمنوا جهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وحرصه على مرافقة كوادر المستشفى الميداني الجديد إلى مدينة العريش المصرية، ومتابعة سموه الميدانية لعمليات إرسال المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء، التي كان الأردن سباقا في إرسالها للأشقاء في غزة منذ اندلاع الحرب.
وعبروا عن اعتزازهم وفخرهم بمشاركة سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، في واحدة من عمليات الإنزال الجوي لمساعدات إغاثية وطبية للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة.
واعتبروا أن جهود الأردن بقيادة جلالة الملك، تجسد موقف الأردن التاريخي الثابت، قيادة وشعبا، تجاه الأشقاء في فلسطين والدفاع عن حقوقهم الوطنية المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما حيوا جهود القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، في الذود عن حمى الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، مستذكرين تضحيات الجيش العربي المصطفوي على أرض فلسطين، والتي ما تزال أضرحتهم شاهد عيان على تضحيتهم بأرواحهم التي قدموها فداء لفلسطين.
وأشاروا إلى ضرورة تمتين الجبهة الداخلية والحفاظ على تماسكها، مؤكدين ضرورة التصدي لكل حملات التشكيك الظالمة بمواقف الأردن التاريخية تجاه قضايا أمته العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي ستبقى على الدوام، قضية الأردن الأولى والمركزية.













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