إطلاق ملتقى اليوبيل الفضي في عجلون

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت مبادرة درب الوئام الحضاري واتحاد المؤرخين في تراث القبائل وأنسابها وجامعتي الهاشمية وآل البيت واتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين ومنتدى ياجوز الثقافي وممثلو هيئات ثقافية في عجلون ملتقى اليوبيل الفضي، تحت عنوان: "مسارات الهاشميين".



وقال الوزير الأسبق، الدكتور طه الهباهبة، راعي الفعاليات إنه منذ تولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية حقق الأردن المزيد من الإنجازات وأصبحت الدولة الأردنية أنموذجا يحتذى بالتميز والإبداع.



وقال رئيس اتحاد المؤرخين، سعد سلامة، إن إطلاق الملتقى جاء بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، بمناسبة مرور 25 عامًا على تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية وجاءت تحت عنوان: "مسارات الهاشميين"، مشيرا إلى الإنجازات التي تحققت في عجلون منذ نشأة الدولة الأردنية.



وأشار رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى، الدكتور محمد وهيب، إلى أن محافظة عجلون تزخر بالعديد من المواقع السياحية والأثرية التي تجعلها محط أنظار السياح والزوار من شتى بقاع العالم.



وأشار عدد من المتحدثين منهم الناشط الاجتماعي والوجيه العشائري قاسم السيوف والأكاديمي من جامعة آل البيت الدكتور محمود عبد العزيز والدكتور عدنان لطفي ومالك الصمادي وفاروق الزغول إلى اهتمام الهاشميين بمدينة عجلون منذ تأسيسها والنمو والتطور الذي شهدته.



وأوصي المشاركون في البيان الختامي للملتقى بنشر المعلومات المبسطة عن عجلون وتوفيرها لطلبة المدارس والجامعات، وعقد مؤتمر ثقافي علمي سنوي.