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وسائل إعلام تكشف تطورات محادثات الهدنة في غزة

3/30/2024 3:11:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية عن مصدر أمني قوله إن محادثات الهدنة في قطاع غزة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل ستستأنف غدا الأحد في القاهرة.

بدورها ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن وفدا يضم ممثلين عن الموساد والاستخبارات والشاباك سيغادر للقاهرة غدا الأحد لبحث صفقة التبادل مع حركة حماس.

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