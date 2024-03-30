وسائل إعلام تكشف تطورات محادثات الهدنة في غزة

وسائل إعلام تكشف تطورات محادثات الهدنة في غزة
التاريخ
3/30/2024 3:11:24 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقلت قناة القاهرة الإخبارية المصرية عن مصدر أمني قوله إن محادثات الهدنة في قطاع غزة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل ستستأنف غدا الأحد في القاهرة.
بدورها ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن وفدا يضم ممثلين عن الموساد والاستخبارات والشاباك سيغادر للقاهرة غدا الأحد لبحث صفقة التبادل مع حركة حماس.
MENAFN30032024000208011052ID1108039680
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.