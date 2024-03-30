إسقاط طائرتين مسيرتين فوق مقاطعة بيلغورود

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن نظام الدفاع الجوي دمر طائرتين أوكرانيتين مسيرتين فوق منطقة بيلغورود.



ذكرت الوزارة في بيان: في حوالي الساعة 16:50 بتوقيت موسكو، تم إفشال محاولة لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة. وقد دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة طائرتين مسيرتين فوق أراضي منطقة بيلغورود".



يشار إلى أن عدد الطائرات المسيرة التي تم اسقاطها في المنطقة خلال يوم واحد بلغ 7 طائرات.

المحاولات الأولى للهجوم جرت في ساعات الصباح الأولى، وأعيدت المحاولة بعد الظهر، وأخيرا في بداية المساء، واستخدمت قوات كييف طائرات مسيرة للهجوم.



تقصف القوات الأوكرانية منطقة بيلغورود يوميا تقريبا، ويوم أمس اصطدمت طائرة أوكرانية مسيرة بمبنى سكني في بيلغورود، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.



ومنذ 11 أبريل 2022، ارتفع مستوى التهديدات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة.

RT