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القوات الروسية تستهدف مطارا في مقاطعة نيكولايف جنوب أوكرانيا

3/30/2024 3:11:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "نوفوستي" نقلا عن مصادر بأن القوات الروسية قصفت اليوم السبت، مطار مارتينوفسكي العسكري في مقاطعة نيكولايف جنوب أوكرانيا.
ونقلت الوكالة عن أن "القوات الروسية نفذت ضربات على مطار مارتينوفسكي العسكري في منطقة نيكولايف"، وأشار إلى أن الضربات تم تنفيذها بعد نشاط تحليقي في المطار.


وأوضح أنه بعد إقلاع طائرة عسكرية من المطار ثم هبوطها، تم إطلاق صاروخ باتجاهه، ولم يتضح بعد حجم الأضرار ولكن لا يزال الدخان يتصاعد من المطار.


RT

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