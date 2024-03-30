القوات الروسية تستهدف مطارا في مقاطعة نيكولايف جنوب أوكرانيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "نوفوستي" نقلا عن مصادر بأن القوات الروسية قصفت اليوم السبت، مطار مارتينوفسكي العسكري في مقاطعة نيكولايف جنوب أوكرانيا.
ونقلت الوكالة عن أن "القوات الروسية نفذت ضربات على مطار مارتينوفسكي العسكري في منطقة نيكولايف"، وأشار إلى أن الضربات تم تنفيذها بعد نشاط تحليقي في المطار.
وأوضح أنه بعد إقلاع طائرة عسكرية من المطار ثم هبوطها، تم إطلاق صاروخ باتجاهه، ولم يتضح بعد حجم الأضرار ولكن لا يزال الدخان يتصاعد من المطار.
RT
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