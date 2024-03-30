الدفاع الروسية تعلن حصيلة خسائر القوات الأوكرانية خلال أسبوع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 5770 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 1208 مسيّرات وعشرات الصواريخ الغربية التي أطلقتها قوات كييف خلال أسبوع.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:



منذ الـ23 وحتى الـ30 من مارس الجاري وجهت قواتنا 57 ضربة عالية الدقة بأسلحة أرضية وبحرية وجوية عالية الدقة بينها صواريخ "تسيركون" و"كينجال" فرط الصوتية والمسيرات، طالت مواقع القوات الأوكرانية والبنية التحتية التابعة لها والمجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا ومقار الاستخبارات العسكرية ومواقع تجميع الزوارق المسيرة ومستودعات الوقود ومواقع الطاقة.



تم ضرب مواقع وتجمعات لقوات كييف والمرتزقة الأجانب.



على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا حسنت قواتنا مواقعها وصدت 11 هجوما وقضت على 310 جنود ودمرت دبابتين والعديد من العربات المدرعة والمركبات والمدافع للعدو.



على محور دونيتسك تم تحرير بلدة كراسنويه في جمهورية دونيتسك وتحسين المواقع على طول خط المواجهة وصد 12 هجوما وتكبيد العدو أكثر من 2360 قتيلا و5 دبابات وعشرات الآليات والمركبات والمدافع الغربية.



على محور أفدييفكا في جمهورية دونيتسك تم صد 64 هجوما والقضاء على أكثر من 1870 عسكريا، وتدمير 13 دبابة وعشرات الآليات والعربات والأسلحة والمدافع الغربية.



على محور جنوب دونيتسك حسنت قواتنا مواقعها على طول خط المواجهة وصدت 5 هجمات وبلغت خسائر العدو 860 عسكريا ومعدات وأسلحة ومدافع غربية وعتادا وعربات مختلفة.



على محور خيرسون عززت قواتنا مواقعها وبلغت خسائر العدو 370 قتيلا وتم تدمير دبابتين وعتاد وأسلحة ومدافع له، كما أحبطت محاولة إنزال نهري على جزيرة تيندرا تمخضت عن القضاء على 25 عسكريا أوكرانيا وأسر جندي واحد. وإن خسائر العدو على محور خيرسون بلغت أكثر من 290 عسكريا و3 دبابات ومدافع وعتادا عسكريا.



دمرت قواتنا 4 منصات صواريخ MARSII ألمانية، وVampire تشيكية، وGrad سوفيتية.



تم تدمير 5 محطات رادار P-18 وAN/TPQ-36 AN/TPQ-48 وAN/TPQ-50.



تم تدمير 18 محطة تشويش راداري "نوتا" و"إنكلاف-ن" و"بوكوفِلن" سوفيتية وأوكرانية.



أسقطت دفاعاتنا 11 صاروخ Storm Shadow بريطانية، و3 صواريخ "نبتون" سوفيتية مضادة للسفن، و4 صواريخ موجهة ADM-160 MALD أمريكية، وصاروخي S-200 مضادين للطائرات وقنبلتين موجهتين Hammer فرنسية، و171 صاروخا HIMARS أمريكية، وVampire تشيكية، وHurricane بريطانية.



تم إسقاط 1208 مسيرات أوكرانية.



حصل استسلام 18 عسكريا أوكرانيا.

RT