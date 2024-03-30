وزارة العدل: 13 ألف جلسة محاكمة عن بعد في الأردن الشهر الماضي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت وزارة العدل عدد جلسات المحاكمة عن بعد التي عقدت خلال شهر شباط الماضي.
وفي التفاصيل التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، أشارت الوزارة إلى أنه تم عقد 13151 ألف جلسة محاكمة عن بعد خلال الشهر الماضي.
وأظهرت الأرقام أنه تم فرض 28 حالة رقابة إلكترونية (سوار إلكتروني).
وبلغ عدد الأوراق القضائية المؤرشفة خلال الشهر الماضي 3.82 مليون ورقة، وذلك ضمن مشروع الأرشفة الإلكترونية.
ويأتي تطبيق نظام المحاكمة عن بعد تماشيا مع التطور التشريعي بإدخال التقنيات الحديثة ودون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها بالتشريعات الأردنية النافذة.
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