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بلغاريا ورومانيا تنضمان جزئيا إلى منطقة شينغن

3/30/2024 3:11:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بعد انتظار دام 13 عاما تنضم بلغاريا ورومانيا غدا الأحد إلى منطقة شينغن، على أن تبقى حدود المنطقة البرية مغلقة أمامهما في الوقت الراهن.
وستظل حواجز التفتيش قائمة على الطرقات بسبب الفيتو الذي وضعته النمسا على هذه الخطوة، وهي البلد الوحيد الذي عارضها ضمن التكتل الأوروبي خشية توافد اللاجئين إلى أراضيه.


وبالرغم من هذا الانضمام الجزئي الذي يقتصر على المطارات والمرافئ البحرية، تكتسي الخطوة أهمية كبيرة. وهي تشكل "نجاحا كبيرا للبلدين"، حسبما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بيان.


وأكدت فون دير لايين أن "هذه اللحظة تاريخية لمنطقة شينغن، أكبر حيز للتداول الحر في العالم. ومعا نبني أوروبا أكثر قوة وأكثر اتحادا لمواطنينا كلهم".


ويعتبر الانضمام إلى منطقة شينغن مسألة "كرامة"، بحسبما قال ستيفان بوبيسكو الخبير في العلاقات الدولية المقيم في بوخارست، مشيرا إلى أن "كل روماني كان يشعر بمعاملة يشوبها التمييز عندما كان يسلك خطا مختلفا عن باقي المواطنين الأوروبيين".


ورأى المحلل أنه "من شأن ذلك أن يعزز اندماجنا في الاتحاد الأوروبي"، متطرقا إلى "خطوة مهمة" حتى لو أتت متأخرة.

RT

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