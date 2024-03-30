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روسيا تطور درونات FPV من أسرة جوكر

3/30/2024 3:11:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قام مركز التكنولوجيات المسيرة الروسي بتطوير درون FPV ينتمي إلى أسرة "جوكر" المبتكرة، وهو "جوكر – 10"
وقال مدير عام المركز دميتري كوزياكين إن درون "جوكر – 10" ينفجر عند الاستلاء عليه من قبل العدو. كما بإمكانه أن ينتظر التشغيل عن بعد لمدة شهر واحد. وتم تزويده بجهاز يمكّن المشغّل من تشغيله وفصله عن بعد وليس تشغيل محركه فحسب بل وفصله عن الكهرباء.


أوضح كوزياكين أن هذا الحل التقني ينطلق من ضرورة توفير أمان المشغّل.

ومضى قائلا:" بفضل تلك التكنولوجيا فإن طاقم درون FPV يمكن أن يصل موقع العدو، حيث يضع درونات مفصولة ( غير مشغلة) لا يمكن اكتشافها بواسطة الاستطلاع اللاسلكي التقني المعادي.

RT

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