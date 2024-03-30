1208 طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي بإربد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم السبت، 1208 طنا.
وقالت بلدية إربد الكبرى، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في إربد من الخضار 800 طن، 207 أطنان فواكه، 69 طن ورقيات، و80 طن مشكل ما بين الفواكه والخضار.
وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 45 و85 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35 قرشا، والزهرة 15 و35 قرش، والبطاطا بين 35 و60 قرشا والبندورة بين 12 و25 قرشا، والخيار بين 35 و50 قرشا، والخيار بين 30 و45 قرشا، والكوسا بين 35 و55 قرشا، والسبانخ بين 12 و17 قرشا، إضافة الى التفاح الأخضر الذي يتراوح سعره ما بين 60 و80 قرشا.
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