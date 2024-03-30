1208 طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي بإربد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى السوق المركزي، التابع لبلدية إربد الكبرى، اليوم السبت، 1208 طنا.



وقالت بلدية إربد الكبرى، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه بلغ مجموع ما وصل السوق المركزي في إربد من الخضار 800 طن، 207 أطنان فواكه، 69 طن ورقيات، و80 طن مشكل ما بين الفواكه والخضار.



وبحسب تقرير أسعار الأصناف اليومي لسوق مركزي إربد، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 45 و85 قرشا، والبصل الناشف بين 25 و35 قرشا، والزهرة 15 و35 قرش، والبطاطا بين 35 و60 قرشا والبندورة بين 12 و25 قرشا، والخيار بين 35 و50 قرشا، والخيار بين 30 و45 قرشا، والكوسا بين 35 و55 قرشا، والسبانخ بين 12 و17 قرشا، إضافة الى التفاح الأخضر الذي يتراوح سعره ما بين 60 و80 قرشا.