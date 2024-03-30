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بيان صادر عن حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني

3/30/2024 3:11:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - في هذه اللحظات الفارقة من تاريخ وطننا الحبيب، وأمام التحديات الجسيمة التي تواجه الأردن، يصدر هذا البيان عن حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني، ممثلًا برئيس المجلس المركزي الكابتن محمد الخشمان، وبدعم كافة أعضائه وكوادره، ليعلن عن موقفنا الثابت والصارم تجاه التحريض والفتن التي تحاك ضد وطننا.
نحن، في حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني، نقف جنبًا إلى جنب مع أجهزتنا الأمنية وقيادتنا الهاشمية الحكيمة، مؤكدين على تماسك الجبهة الداخلية ووحدة الصف الأردني في مواجهة كل ما من شأنه أن يزعزع استقرار الأردن وأمانه.
إن التحريض على الأجهزة الأمنية ومحاولات زرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد هي محاولات يائسة من قبل جهات بائسة ومضللة، تسعى لاستغلال الدين والقضايا الوطنية لأهدافها الخبيثة. حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني يدين بأشد العبارات هذه الممارسات ويدعو كل مواطن أردني للوقوف صفًا واحدًا في وجه هذه التحديات.
إننا نؤمن بحرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي، وفق ما تنص عليه توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني والقوانين الأردنية، ولكننا نرفض رفضًا قاطعًا أية مظاهرات أو تحركات تستهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن. كمواطنين أردنيين، وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية، سنكون لهذه المحاولات بالمرصاد، محافظين على النسيج الوطني والتماسك الاجتماعي الذي طالما تميز به مجتمعنا.
لتكن هذه رسالة واضحة وقوية منا جميعًا في حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني: الأردن قوي بأبنائه، وسيظل صامدًا ومتحدًا في وجه كل التحديات. نحن، معًا، سنحمي هذا الوطن ونصون مقدراته، وسنبقى الحصن المنيع ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمننا واستقرارنا.
حفظ الله الأردن ملكًا وشعبًا وأرضًا.
الكابتن محمد الخشمان
رئيس المجلس المركزي
حزب تيار الاتحاد الوطني الأردني

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