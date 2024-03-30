مظاهرات بتل أبيب للإطاحة بحكومة نتنياهو

مظاهرات بتل أبيب للإطاحة بحكومة نتنياهو
التاريخ
3/30/2024 3:11:23 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام عبرية، السبت، بأن آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام وزارة الدفاع في مدينة تل أبيب مطالبين بالإطاحة بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
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