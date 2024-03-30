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مظاهرات بتل أبيب للإطاحة بحكومة نتنياهو

3/30/2024 3:11:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام عبرية، السبت، بأن آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام وزارة الدفاع في مدينة تل أبيب مطالبين بالإطاحة بحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

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