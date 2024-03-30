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“شبابي العمل الإسلامي” يستنكر اعتقال الهروط والشغنوبي

3/30/2024 3:11:13 PM
(MENAFN- Amman Net) وصف القطاع الشبابي لحزب جبهة العمل الإسلامي اعتقال قيادييْن في القطاع بالخطوة“المستهلكة” و”القديمة” في إجهاض الحراك الشعبي الأردني المناصر للشعب الفلسطيني.

واعتقلت الأجهزة الأمنية صباح السبت، معتز الهروط رئيس الهيئة العليا للقطاع الشبابي في حزب جبهة العمل الإسلامي وحمزة الشغنوبي أمين سر القطاع الشبابي في الحزب.

واستنكر القطاع الشبابي الاعتقالات، مؤكدا أنها لن تجدي نفعا في وقف حركة الشباب الأردني الداعم للشعب الفلسطيني ومقاومته والرافض للجرائم الصهيوني وحالة العجز العربي.

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