“شبابي العمل الإسلامي” يستنكر اعتقال الهروط والشغنوبي

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- Amman Net) وصف القطاع الشبابي لحزب جبهة العمل الإسلامي اعتقال قيادييْن في القطاع بالخطوة“المستهلكة” و”القديمة” في إجهاض الحراك الشعبي الأردني المناصر للشعب الفلسطيني.
واعتقلت الأجهزة الأمنية صباح السبت، معتز الهروط رئيس الهيئة العليا للقطاع الشبابي في حزب جبهة العمل الإسلامي وحمزة الشغنوبي أمين سر القطاع الشبابي في الحزب.
واستنكر القطاع الشبابي الاعتقالات، مؤكدا أنها لن تجدي نفعا في وقف حركة الشباب الأردني الداعم للشعب الفلسطيني ومقاومته والرافض للجرائم الصهيوني وحالة العجز العربي.
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