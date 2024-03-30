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تخصيص ملايين الدولارات لإزالة أنقاض جسر بالتيمور

3/30/2024 3:05:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت السلطات الأميركية تفاصيل عن الوسائل المستخدمة لإزالة أنقاض الجسر الذي انهار في بالتيمور بعد أن اصطدمت به سفينة حاويات قبل أيام، ووصفت العملية بأنها «معقدة بشكل ملحوظ» ومهمة للاقتصاد، وخصصت لها نحو 60 مليون دولار.
من جانبهم، عقد عمال مهاجرون مؤتمرا صحافيا لتكريم العمال الذين لقوا حتفهم في الحادث، مطالبين «باحترام» المهاجرين.
ويم الثلاثاء الماضي انهار جسر «فرنسيس سكوت كي»، ما أدى إلى سد مدخل ميناء بالتيمور. وتم العثور على جثتي اثنين من العمال الستة المفقودين الذين يعتقد أنهم ماتوا.
وصرح حاكم ولاية ماريلاند ويس مور خلال مؤتمر صحافي «يجب علينا تطهير القناة وفتح حركة الملاحة البحرية إلى الميناء. لأن صحة اقتصاد ماريلاند والاقتصاد الوطني تعتمد عليه». وصف حمولة سفينة الشحن التي اصطدمت بالجسر، بأنها «بحجم برج إيفل تقريبا».
وأوضح مور أن التحدي يكمن في أن «الجسر الذي يقع حاليا على السفينة يزن ما بين 3000 و4000 طن»، لذلك يجب تقطيع الجسر إلى قطع ورفعها.
وأوضح ويس مور انه «في الأسابيع المقبلة نتوقع أن تكون الآلات التالية على الماء: سبع رافعات عائمة، وعشرة زوارق قطر، وتسع نقالات، وثماني سفن إنقاذ، وخمسة قوارب لخفر السواحل».
وطلبت ولاية ميريلاند من الحكومة الفيدرالية دعما أوليا بقيمة 60 مليون دولار، وهو نداء سرعان ما استجابت له واشنطن.
وأعلنت وزارة النقل الأميركية الخميس «الإفراج بسرعة» عن هذا المبلغ في شكل «صندوق مساعدات طارئة» لميريلاند.
وأوضح وزير النقل بيت بوتيجيج، أن هذا المبلغ ستليه أموال أخرى «مع تقدم عملية إعادة البناء».
وتعهد الرئيس جو بايدن، أن تغطي الإدارة الفيدرالية كامل تكلفة إعادة بناء الجسر.

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