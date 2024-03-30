معاذ الدويلة الانتخابات المقبلة يجب أن تفرز مخرجات تتمتع بالكفاءة وتراعي مصلحة الوطن في المقام الأول

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام مرشح الدائرة الرابعة معاذ الدويلة غبقة رمضانية لأبناء وأهالي الدائرة أول من أمس، وتبادل مع الحضور التحايا والتبريكات بمناسبة الشهر الفضيل.
وأكد الدويلة ان انتخابات مجلس الأمة المقبلة التي ستشهدها البلاد في 4 أبريل المقبل يجب أن تفرز مخرجات تراعي مصلحة الوطن في المقام الأول، وأن تتمتع بالكفاءة حتى تستطيع أن تحقق تطلعات الشعب الكويتي، مضيفا انه يجب أن تكون هناك أولويات وأجندات صادقة تعود على البلاد بالخير، كما يجب ان يكون هناك نوع من التعاون والتوافق بين السلطتين لتحقيق طموحات الشعب ومواصلة مسيرة التنمية.
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