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معاذ الدويلة الانتخابات المقبلة يجب أن تفرز مخرجات تتمتع بالكفاءة وتراعي مصلحة الوطن في المقام الأول

3/30/2024 3:05:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام مرشح الدائرة الرابعة معاذ الدويلة غبقة رمضانية لأبناء وأهالي الدائرة أول من أمس، وتبادل مع الحضور التحايا والتبريكات بمناسبة الشهر الفضيل.
وأكد الدويلة ان انتخابات مجلس الأمة المقبلة التي ستشهدها البلاد في 4 أبريل المقبل يجب أن تفرز مخرجات تراعي مصلحة الوطن في المقام الأول، وأن تتمتع بالكفاءة حتى تستطيع أن تحقق تطلعات الشعب الكويتي، مضيفا انه يجب أن تكون هناك أولويات وأجندات صادقة تعود على البلاد بالخير، كما يجب ان يكون هناك نوع من التعاون والتوافق بين السلطتين لتحقيق طموحات الشعب ومواصلة مسيرة التنمية.

MENAFN30032024000130011022ID1108039627

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