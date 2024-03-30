ثامر السويط الانتخابات مصيرية بمنزلة اختبار لمدى إصرار الشعب وتمسكه بقواعده الدستورية وحقوقه وحرياته

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة ثامر السويط ندوة انتخابية بعنوان «الكويت فوق العبث»، تقدم خلالها للحضور بالتهنئة بمناسبة هذه الايام الفضيلة، متمنيا ان تعود دائما على الكويت والعالمين العربي والإسلامي بكل خير.
وأضاف ان هذا الحضور الكبير وهذا التفاعل هو ابلغ رسالة لمن يقول ان الشعب الكويتي أصيب بالإحباط والملل، ولكن بهذا الوعي فقد وصلت الرسالة أن الشعب الكويتي سيزيد إصراره على المشاركة مهما كثر حل المجلس أو إبطاله، فهو يدرك ان هذا الدستور وهذا البرلمان بمنزلة الأمان لهذا البلد.
وقال السويط: إننا نعيش أياما مفصلية وانتخابات مصيرية وهي بمنزلة الاختبار لمدى إصرار الشعب وتمسكه بقواعده الدستورية وحقوقه وحرياته وحفاظه على الوحدة الوطنية ورغبته في تطوير وتنمية الوطن.
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