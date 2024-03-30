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ثامر السويط الانتخابات مصيرية بمنزلة اختبار لمدى إصرار الشعب وتمسكه بقواعده الدستورية وحقوقه وحرياته

3/30/2024 3:05:52 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة ثامر السويط ندوة انتخابية بعنوان «الكويت فوق العبث»، تقدم خلالها للحضور بالتهنئة بمناسبة هذه الايام الفضيلة، متمنيا ان تعود دائما على الكويت والعالمين العربي والإسلامي بكل خير.
وأضاف ان هذا الحضور الكبير وهذا التفاعل هو ابلغ رسالة لمن يقول ان الشعب الكويتي أصيب بالإحباط والملل، ولكن بهذا الوعي فقد وصلت الرسالة أن الشعب الكويتي سيزيد إصراره على المشاركة مهما كثر حل المجلس أو إبطاله، فهو يدرك ان هذا الدستور وهذا البرلمان بمنزلة الأمان لهذا البلد.
وقال السويط: إننا نعيش أياما مفصلية وانتخابات مصيرية وهي بمنزلة الاختبار لمدى إصرار الشعب وتمسكه بقواعده الدستورية وحقوقه وحرياته وحفاظه على الوحدة الوطنية ورغبته في تطوير وتنمية الوطن.

MENAFN30032024000130011022ID1108039626

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