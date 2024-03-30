حامد البذالي المشاركة في الانتخابات مسؤولية وطنية ويجب أن يتكاتف أبناء الشعب لإكمال التنمية والتطوير

(MENAFN
- Al-Anbaa) قال مرشح الدائرة الثانية حامد البذالي ان المشاركة في انتخابات مجلس الأمة المقبلة التي ستقام في 4 ابريل المقبل مسؤولية وطنية، ورغم إقامة الانتخابات في شهر رمضان وفي العشر الأواخر ورغم تكرار حل المجلس إلا اننا متفائلون.
جاء ذلك خلال غبقة رمضانية اقامها البذالي لأبناء وأهالي الدائرة، متقدما بالتهاني والتبريكات للحضور بمناسبة الشهر الفضيل، راجيا ان يعود دائما على الكويت بالخير والبركات.
وأضاف البذالي انه نظرا للظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة والظروف السياسية الداخلية فيجب ان تتكاتف أيدي أبناء الشعب بجميع أطيافه، فنحن أمام مفترق طرق، حتى نكمل مسيرة التنمية والتطوير.
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