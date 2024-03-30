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حامد البذالي المشاركة في الانتخابات مسؤولية وطنية ويجب أن يتكاتف أبناء الشعب لإكمال التنمية والتطوير

3/30/2024 3:05:51 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال مرشح الدائرة الثانية حامد البذالي ان المشاركة في انتخابات مجلس الأمة المقبلة التي ستقام في 4 ابريل المقبل مسؤولية وطنية، ورغم إقامة الانتخابات في شهر رمضان وفي العشر الأواخر ورغم تكرار حل المجلس إلا اننا متفائلون.
جاء ذلك خلال غبقة رمضانية اقامها البذالي لأبناء وأهالي الدائرة، متقدما بالتهاني والتبريكات للحضور بمناسبة الشهر الفضيل، راجيا ان يعود دائما على الكويت بالخير والبركات.
وأضاف البذالي انه نظرا للظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة والظروف السياسية الداخلية فيجب ان تتكاتف أيدي أبناء الشعب بجميع أطيافه، فنحن أمام مفترق طرق، حتى نكمل مسيرة التنمية والتطوير.

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